Mandag eftermiddag oplyser Fødevarestyrelsen, at der er konstateret mug på et parti chokolademousse, der er solgt i Føtex og Bilka i hele landet.

Der er tale om et parti chokolademousse af mærket PRINCIP!. At der kan være mug på overfladen af chokoladedesserten gør, at den ikke er egnet til at blive spist. Derfor skal du enten kassere produktet eller levere det tilbage til forretningen, du har købt det i.

Der er tale om følgende produkt::

PRINCIP! Chokolade Mousse 2X90 G

Nettovægt: 2 x 90gram

Bedst før dato: 19/06/2018

EAN stregkode nr.: 8012901074075