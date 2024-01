Supermarkedskæden Bilka indleder år 2024 med at invitere alle ansatte til at deltage i en konkurrence om, hvem der kan tabe sig mest.

Med attraktive præmier i udsigt skal medarbejderne vejes undervejs i konkurrencen – ikke derhjemme, men i Bilka.

Men konkurrencen møder kritik på grund af de mange unge, som Bilka har ansat. Da B.T. kontakter Bilka om sagen, kommer supermarkedsgiganten også på andre tanker.

Det var på Bilkas medarbejderportal, at konkurrencen blev annonceret i begyndelsen af januar:

»Der vil være en vinder i hvert varehus, som har tabt sig mest i procent, samt et vindende varehus, der har tabt sig mest i procent som hold. Alle i forhold til startvægten,« står der blandt andet i et opslaget, som B.T. har fået tilsendt.

Deltagerne i konkurrencen skal vejes hver 14. dag i løbet af konkurrencen. De såkaldte mellemvejninger skal foregå i Bilkas varehuse, lyder det i opslaget på medarbejderportalen.

Hvad præmien for det største vægttab er, bliver ikke afsløret. Men i opslaget loves det, at præmien er »værd at gå efter.«

Læs opslaget på medarbejderportalen nedenfor:



Men Bilka bør droppe konkurrencen, mener direktør i Foreningen Spiseforstyrelser og Selvskade, Laila Walther.

»Som arbejdsgiver skal man være sit ansvar bevidst, særligt på en arbejdsplads med mange unge mennesker,« siger hun og fortsætter:

»At det kan give en præmie at tabe sig, hylder jo den tynde krop. Og så er der en risiko for, at Bilka kan have nogle ansatte med et anstrengt forhold til mad. Rigtig mange unge er i risikozonen for at udvikle en spiseforstyrelse.«

Derudover fortæller Laila Walther, at hurtige slankekure og vægttab kan føre til en spiseforstyrrelse.

»Vi får en del henvendelser om, at det var en slankekur, og særligt en succesfuld slankekur, der skubbede til, at man fik en rigtig spiseforstyrelse,« siger hun.

Hvis man som arbejdsplads har et ønske om at blive sundere sammen, er der bedre måder at gøre det på, siger hun.

»Det er jo rigtig godt at løbe sammen og spise sundt sammen. Man skal bare ikke gøre det til en konkurrence. Man skal gøre det sammen og ikke mod hinanden,« råder hun til.

B.T. har forelagt kritikken for Bilka.

Det får nu den konsekvens, at Bilka aflyser konkurrencen, oplyser Claus Frederiksen, marketingschef i Bilka.

»I Bilka får vi mange ideer, og de fleste er heldigvis rigtig gode, men det er den her ikke. Vi hilser generelt alle initiativer for en frisk og sund start på januar velkommen, og der er mange gode indsatser i gang for at motivere hinanden til at være med,« skriver han i en mail og uddyber:

»Men det er netop indsatsen i sig selv, som er væsentlig og ikke ens vægt. Det er en klokkeklar fejl, som vi omgående har ændret på. Vores fokus er på fællesskab og at motivere til at komme energisk i gang med det nye år, og ikke på den enkeltes vægttab.«

Bilkas ansatte er organiseret i fagforeningen HK Handel. Og formanden Mette Høgh mener, at Bilka har gjort klogt i droppe vægttabskonkurrencen.

»Det er fornuftigt, at Bilka har valgt trække konkurrencen tilbage. Alt andet havde været tonedøvt og potentielt skadeligt. Bilka har som arbejdsgiver på ingen måde forudsætningerne til at vurdere de ansattes sundhed, og derfor rammer det også helt skævt, at de blander sig og opfordrer kollektivt til et vægttab blandt medarbejderne,« siger hun.

Og så har Mette Høgh da også en alternativ idé til, hvordan de ansattes sundhed kan forbedres.

»Hvis Bilka virkelig prioriterer medarbejdernes sundhed, så burde de måske i stedet overveje at give dem en ekstra halv time i arbejdstiden, som de kunne bruge på motion eller udstrækninger efter mange timer med fysisk arbejde og hårde arbejdsstillinger.«