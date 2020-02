Klokken 03.15 natten til fredag udspillede der sig en biljagt i Frederikshavns gader.

Biljagten begyndte, da Nordjyllands Politi forsøgte at stoppe en formodet spritbilist.

I Politiets døgnrapport står der, at situationen udviklede sig dramatisk, fordi bilisten - en 24-årig mand - forsøgte at køre fra politiet, da de mødte ham på Barfredsvej.

Da det lykkedes politiet at tilbageholde manden efter en biljagt, der strakte sig over to kilometer, viste det sig, at han var påvirket af mere end blot alkohol.

‘Da patruljen vendte om, accelererede bilisten kraftigt og fortsatte mod nord. Derfor eftersatte patruljen ham. Efter ca. 2 km, hvor bilisten blandt andet havde kørt på den forkerte side af vejen, kørt over for rødt og kørt på fortov samt cykelsti, holdt han ind til siden på Constantiavej,’ står der i rapporten.

Den 24-årige lugtede kraftigt af alkohol og havde store pupiller, og derfor blev han skønnet til at være påvirket af både alkohol og stoffer.

Den 24-årige modsatte sig desuden politiets anvisning om at stige ud af sit køretøj, hvorfor politiet måtte ‘udtage ham under anvendelse af nødvendig magt,’ beskrives det i døgnrapporten.

Ingen personer kom til skade under biljagten.