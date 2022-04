Bad i sprinklervæske, fuckfingre og følelsen af at blive strejfet af et sidespejl.

Det er bare noget af det, cyklister oplever, når de kører på landevejene omkring Aalborg.

Efter en 17-årig cyklist tidligere på ugen blev kørt ned, da han var på en træningstur nær Bjergby nord for Aalborg, har B.T. talt med fem forskellige aalborgensiske cykelklubber om deres oplevelser med bilister.

Fire ud af de fem tegner et billede af, at der er meget vrede rettet mod motionisterne i lycra.

Den 17-årige cykelrytter var noget forslået efter han blev kørt ned af en bil. Han har det efter omstændighederne godt. Foto: Privat Vis mere Den 17-årige cykelrytter var noget forslået efter han blev kørt ned af en bil. Han har det efter omstændighederne godt. Foto: Privat

»Vi oplever, at nogen kører meget tæt på os eller dytter. En gang imellem bliver der også tændt for sprinklervæsken, så vi lige bliver sprøjtet lidt til. Det er meget ubehageligt og chokerende,« sige Orla Kristensen, næstformand i Cykelglæden.

Og han er langt fra den eneste, der har oplevet at få sprinklervæske på cykelbrillerne.

Jan Gerberg Skals, formand i Aalborg Cykle-Ring Motion, kender også udmærket til det bissede trick.

»Det her med, at de kører forbi os og så bremser ned og tænder sprinkleren, det er ret udbredt. Det er jo ikke noget, vi tager skade af som sådan, men det er træls at få den her lugtende væske smidt i hovedet,« siger han.

Derudover oplever han også, at modkørende bilister kan have en tendens til at trække ud mod midten af vejen, når de ser cykelholdet, eller at biler bagfra overhaler skræmmende tæt på gruppen.

»Jeg har været ude for at blive snittet af et sidespejl. Det har flere af de andre også. Det er ikke en rar oplevelse, og man bliver da nervøs,« siger Jan Gerberg Skals.

Han forklarer, at de i klubben gør deres bedste for at være mindst muligt til gene for andre trafikanter. De overholder færdselsreglerne, fylder så lidt som muligt, og tager så meget hensyn, som de kan.

Men lige lidt hjælper det.

Den 17-årige rytter, som onsdag blev ramt af en bil på en træningstur, er godt forslået. Foto: Privatfoto Vis mere Den 17-årige rytter, som onsdag blev ramt af en bil på en træningstur, er godt forslået. Foto: Privatfoto

»Det virker som om, at nogle bilister bare ser rødt, så snart de får øje på en flok cyklister. Det er lige meget, om vi gør noget galt eller ikke,« siger Jan Gerberg Skals.

Samme oplevelse har motionscyklist i Vejgaard cykelmotion Lars Bach.

»Nogen er rigtig flinke til at give os plads, men der er også dem, som bare ser rødt, når de får øje på folk i lycra. Og jeg tror ikke, de handler af ond vilje, men af tankeløshed,« siger Lars Bach.

For ham virker det som om, de vrede bilister glemmer at tænke på konsekvenserne, det kan have, når de suser lige forbi cykelflokken i høj fart.

»Jeg tror ikke, de tænker over, at de her mennesker på cyklerne har familie, børn, koner og mænd og hvor galt, det kan gå, hvis bilen får en af cyklisterne til at miste balancen og vælte,« siger han og fortsætter:

»For der kan det jo ende rigtig galt. For hele gruppen.«

Han understreger, at cyklisterne også selv har et ansvar for at køre ordentligt og ikke opildne til konflikt. Noget, der virker som om, at samtlige cykelklubber er opmærksomme på.

»Hvis vi får fingeren, som det sker relativt tit, så svarer vi igen med et ‘god dag’ eller ‘god tur’. Det nytter ikke noget at møde aggression med aggression, og vi gør meget ud af at korrigere hinanden på et hold, så vi kører mest muligt hensigtsmæssigt,« siger Lars Bach.