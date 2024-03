Flere veje i Vejle midtby er oversvømmet, og elforsyningen er præventivt afbrudt på 312 adresser.

Vejle er hårdt ramt af oversvømmelser, og det får kommunen til at opfordre alle trafikanter til at holde sig væk fra midtbyen.

- Vandmasserne spreder sig i midtbyen, og vi opfordrer alle trafikanter til at holde sig væk fra de centrale gader i midtbyen, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Kommunen råder i stedet til, at man kører uden om midtbyen og bruger O-ringen - Boulevarden, Damhaven, Dæmningen, Nørrebrogade - og parkeringspladserne i de områder, hvis man har et ærinde i midtbyen.

Det er det seneste døgns megen regn, der har givet oversvømmede veje i Vejle by.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet kraftig regn over et bælte i det sydlige Jylland og Fyn.

Her kan de samlede mængder regn fra mandag eftermiddag til tirsdag aften nå op på mellem 30 og 50 millimeter.

50 millimeter svarer til den samlede nedbør, der normalt registreres for hele februar.

Vandet giver også problemer med strømforsyningen i Vejle.

Selskabet Trefor oplyser på dets hjemmeside, at man præventivt har måtte afbryde strømmen til 312 adresser.

Det forventes, at strømmen er tilbage igen klokken 18.

Højvandsvagt i Vejle Kommune Kristian Dürr siger til Vejle Amts Folkeblad, at der er tale om "den værste oversvømmelse af området siden 2019".

Beredskabschef i Vejle Brandvæsen Thomas Dietz siger til avisen, at man tirsdag først på eftermiddagen er i gang med at lægge en plan for håndteringen af de store mængder vand.

- Vi har ingen pumper ude til at pumpe vandet væk, for der er ingen steder at pumpe det hen, siger han til Vejle Amts Folkeblad.

Flere byer i det sydlige Jylland kæmper tirsdag med vandmasserne.

Det gælder eksempelvis i Sjølund ved Kolding, hvor Trekantsområdets Brandvæsen har indsat pumper for at aflede vand fra en transformatorstation.

I Varde Kommune kæmper Sydvestjysk Brandvæsen for at holde beskidt vand væk fra en vandboring, oplyser Danske Beredskaber.

- Der er pres på mange steder i landet. Lige nu handler det for beredskabet mest om at holde øje med situationen omkring stigende vandstande, fordi åer og vandløb er fyldte, samtidig med at jorden er mættet.

- Der er ganske enkelt ikke plads til mere vand mange steder, forklarer sekretariatschef Bjarne Nigaard.

Varslet om kraftig regn gælder frem til tirsdag klokken 22.

Følg uvejret i B.T.s LIVE-blog lige her.

/ritzau/