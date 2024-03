Ifølge Vejdirektoratet er der meldinger om glatføre flere steder i landet. Hold afstand, lyder opfordringen.

Bilister, der bevæger sig ud i morgentrafikken tirsdag, skal være opmærksomme på risikoen for glatte veje på grund af store mængder regn.

Det fortæller Lasse Wienke Andersen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet.

Han advarer om risikoen for akvaplaning, hvor et køretøj på grund af vådt føre mister vejgrebet.

- Der kan komme pludselige opbremsninger, og når det er glat, så handler det om at holde god afstand til hinanden og køre efter forholdene, så vi ikke får små uheld, siger Lasse Wienke Andersen.

Vejdirektoratet har meldinger om glatføre ved Esbjerg, hovedstadsområdet og i store dele af Nordjylland.

- Vi kan se, at myldretiden startede lidt tidligere end normalt, og det er måske nogle, der har valgt at køre i ekstra god tid.

- Men vi kan sagtens se, at der er en del trafik, og det er særligt ved sammenfletningerne, hvor motorvejene møder hinanden, lyder meldingen fra Lasse Wienke omkring klokken 07.30.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er det nedbørsmæssigt mest intenst i den sydlige del af Jylland. Men også Vestfyn risikerer at blive ramt af store mængder.

Det fortæller vagthavende Marie Timm.

- Især syd for Limfjorden og syd over er der godt gang i nedbøren. Det er primært regn, men hvis man tager den nordlige del af Sjælland og Djursland og over mod Vestjylland, så kan der godt være hvidt i nedbøren, siger hun.

Nedbøren i de områder falder mest som slud og tøsne.

Prognoser viser, at der kan falde mellem fem og ti millimeter regn i Sønderjylland i formiddagstimerne.

Men prognoserne har det med at svinge op og ned, lyder det.

- Sjælland har fået en ordentlig portion regn i nat, men det ser ud som om, at det begynder at stilne af her til formiddag, siger Marie Timm.

Regnen i Sønderjylland og på den vestlige del af Fyn fortsætter i løbet af dagen, men det ser ud til at stilne af frem mod aftenen, lyder det.

/ritzau/