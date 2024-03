Tendens med mere brændstoføkonomisk kørsel på motorvejene har bidt sig fast, vurderer projektleder.

Bilisterne sænkede sidste år gennemsnitsfarten på de danske motorveje til det laveste niveau, siden målingerne begyndte i 2002.

På motorveje med en fartgrænse på 130 kilometer i timen blev der kørt med en gennemsnitsfart på 118,1.

Og på motorveje med en fartgrænse på 110 kilometer i timen blev der kørt med en gennemsnitsfart på 110,7 kilometer i timen.

Det er rekordlave hastigheder, forklarer projektleder i Vejdirektoratet Niels Moltved.

- De sidste to år har vi set, at bilisterne i gennemsnit kører to-tre kilometer langsommere end tidligere.

- I 2023 registrerede vi yderligere et dyk til den nu lavest målte gennemsnitsfart på motorvejene, siger han.

Bilisterne begyndte for alvor at lette foden fra speederen i foråret 2022.

Det skete i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, der sendte brændstof- og elpriser på himmelflugt.

Prisen på en liter blyfri benzin nærmede sig dengang 20 kroner.

Priserne er faldet siden dengang, men tendensen til langsommere - og mere økonomisk - kørsel ser ud til at have bidt sig fast.

- Jeg tror, at en stor del af forklaringen er, at priserne på brændstof og el til elbiler har været stigende.

- Det har fået mange til at tænke, at det ikke betyder så meget, at jeg måske kommer et par minutter senere frem, hvis jeg kan spare et par hundrede kroner om måneden ved som pendler at køre langsommere, siger Niels Moltved.

Beregninger fra Vejdirektoratet viser, at man kan spare cirka 20 procent på brændstofforbruget ved at sænke hastigheden fra 130 til 110 kilometer i timen.

Det samme gør sig gældende for elbiler, der nu udgør syv procent af den danske bilpark.

Når bilisterne sænker farten, giver det ikke kun en lidt lavere regning for brændstof. Det gavner også samfundet, påpeger Niels Moltved.

- Vi får en mere glidende afvikling af trafikken, og der sker færre ulykker. Når vi kører langsommere, forbruger vi også mindre benzin, og dermed sænker vi også CO2-udledningen, siger han.

Om farten kan komme endnu længere ned, afhænger ifølge projektlederen af prisudviklingen.

- Jeg vil ikke blive overrasket over at se, at den her tendens fortsætter de næste år. Om vi kan komme endnu længere ned, afhænger nok af hvordan priserne på brændstof og el udvikler sig.

Vejdirektoratets fartmålinger finder hvert år sted på de samme strækninger, på samme tid af året og i perioder uden trængsel.

