Selv forældrene kan finde på at dytte og råbe efter skolepatruljen på Sct. Hans Skole i Odense. Kampagne sætter i denne uge fokus på problemet. Hver tredje skolepatrulje har oplevet ubehagelige episoder.

Ditte Marie Pedersen er i skolepatruljen på Sct. Hans Skole i Odense. Hun kender alt til utålmodige bilister i morgentrafikken.

»Ja, og det er sådan lidt stressende, fordi man prøver bare at gøre det, man har fået at vide.«

Selvom hun kun er 16 år, må hun med jævne mellemrum håndtere voksne, som ikke respekterer skolepatruljens arbejde.

»De dytter for eksempel af os. De kan også finde på at køre over, selvom vi har vores stave ude.«

Skolen i Odense har haft fokus på probelemet længe. Det fortæller Aleksander Danker, der er ansvarlig lærer for Sct. Hans Skoles skolepatrulje.

»De får indimellem fingeren, eller der bliver råbt af dem. Vi oplever også hårde opbremsninger, hvor bilisterne kører med høj fart op mod skolepatruljen, inden de bremser hårdt op,« fortæller Aleksander Danker.

For Ditte Marie Pedersen er de hårde opbremsninger næsten værre end dyt og skældsord.

»Det er ubehageligt, for man ved ikke, om man skal flytte sig eller blive stående. Men vi bliver ligesom bare nødt til at gøre det og så håbe på, at bilisterne når at stoppe.«

Hver tredje patrulje ramt

Ifølge en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik har hver tredje skolepatrulje oplevet ubehagelige situationer med bilister. Der bliver råbt efter dem og dyttet af dem.

»Det er respektløst. Men det er tendensen i samfundet. Det er "mig først",« lyder det hovedrystende fra Aleksander Danker.

Derfor gik Rådet for Sikker Trafik i denne uge på gaden med en kampagne, der skal øge fokus på de unge trafikhåndhæveres sikkerhed.

Der bliver uddelt varm kakao, kage og skulderklap til landets knap 20.000 skolepatrulje-elever for at vise dem, at der bliver sat pris på dem trods bilisternes adfærd.

»Med kampagnen opfordrer vi også forældre og trafikanter til at give skolepatruljerne et smil og et par rosende ord med på vejen,« siger Jakob Skov Øllegård, konsulent, Rådet for Sikker Trafik.

Kampagnen sker i samarbejde med politiet og LB Forsikring, som også var til stede ved Sct. Hans Skole torsdag morgen.

»Folk skal tænke på, at de her unge mennesker gør det rent faktisk for vores allesammens skyld. For fællesskabets skyld. Og det skal man huske på, selvom man har travlt,« siger Martin B. Krogh, som er bestyrelsesmedlem i LB Forsikring og med i kampagnen.

Forældre råber også af patruljen

På Sct. Hans Skole oplever de, at selv forældre til børn på skolen kan finde på at råbe efter skolepatruljen.

»Når vi ser forældre reagere på den måde, så tager vi konfrontationen,« siger Aleksander Danker.

Han tilføjer syrligt:

»Det er en meget travl tid, vi lever i.«

To patruljer fra Fyns Politi var også til stede ved skolen torsdag morgen for at bakke op om kampagnen.

Patruljen ved fodgængerovergangen slap for at finde bødeblokken frem i dag. Men den anden patrulje, som holdt øje med bilisterne ved skolens parkeringsplads, nåede at skrive otte bøder ud.

En del bøder skyldtes ulovlig parkering på lærernes parkeringsplads, men der var også forældre, som havde undladt at give deres børn sele på. De forældre kan se frem til både bøde og klip i kørekortet.

Fra Ditte Marie Pedersen lyder en simpel opfordring til morgentrafikanterne.

»Folk skal ikke kun tænke på sig selv i trafikken. Det er ikke særlig smart. Trafikken er for alle, og der burde være plads til alle,« siger hun.