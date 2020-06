Sommervarmen de sidste dage har betydet, at mange har taget turen ud i naturen.

De mange bilister betyder dog, at der er trangt med p-pladser, og det får bilisterne til at blæse på p-forbudene.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Der er flere steder i Aarhus, hvor bilister parkerer steder de ikke må. Det gælder Salonvej ved Den Permanente, vejene ned til Fedet i Risskov, Ørneredevej gennem Marselisborg Skoven ud til Moesgård Strand og kongevejen ved Mindeparken.

Tilbage i december indførte Aarhus Kommune standsningsforbud i den ene ende af Kongevejen, da der er en lille bakketop, der gør forholdene vanskelige.

Men det har altså ikke afholdt bilisterne for at holde på strækningen alligevel, og det er ikke helt ufarligt.

For når der holder biler i siden af vejen, så kan to biler, der kommer kørende mod hinanden, knap være der. Det gør det også endnu mere farligt for cyklisterne.

Flere borgere han henvendt sig til Stiften og klaget over, at bilister har holdt der hele pinsen, selvom det ikke er tilladt.

Nu vil kommunen sætte en række nye p-skilte op i nærheden af naturområderne, så det bliver nemmere for bilisterne at se de 700 p-pladser, der i virkeligheden er, men hvor nogle af dem måske ligger lidt skjult.

Indtil da har kommunens cityassistenter, der udskriver p-bøder til bilisterne, været rundt omkring. Det oplyser afdelingsleder i Teknik og Miljø, Joshua Kroager, der har med parkering at gøre.

»Vi prøver løbende at komme forbi så mange af de store, rekreative områder som muligt – inklusive Mindeparken,« siger Joshua Kroager til Aarhus Stiftstidende.

Tirsdag blev der også udskrevet flere p-bøder til bilister i Aarhus.