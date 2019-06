Tirsdag var en dag, der især var præget af trafikuheld rundt omkring i landet. Et af de uheld var Niels Jakobsen blandt andet vidne til.

Niels Jakobsen er ikke chokeret over selve ulykken. Han er i stedet meget chokeret over andre bilisters opførsel, når nogle er kommet til skade.

Niels Jakobsen kom tirsdag omkring klokken 16.30 kørende på Motorring 3 nær Gentofte.

Der var meget tæt kørsel og samtidigt høj fart. Noget, som godt kan være en farlig cocktail. Og det viste det sig da også at være. Det endte nemlig i et mindre hamonikasammenstød.

Niels Jakobsens kone nåede dog hurtigt at reagere og fik sat farten ned samt trykket på advarselstrekanten for at gøre bilisterne bagved opmærksomme på, at der var kø forude.

»I samme øjeblik ser vi, at der er noget ude i venstre side, der flyver rundt og ryger,« siger Niels Jakobsen til B.T.

Han skyndte sig ud af bilen for at løbe hen til den bil, der tilsyneladende kom røg ud af, for at hjælpe eventuelle tilskadekomne.

Her fandt han to unge piger i nødsporet, der var flygtet ud af bilen.

»Jeg kommer først derhen sammen med et ældre ægtepar. Og der er to unge piger ude i nødsporet, som jeg prøver at få til at falde til ro,« siger Niels Jakobsen, som fortæller yderligere, at der også var en person indeni bilen, som blev reddet ud.

»Og det er dér, det bliver helt absurd,« siger Niels Jakobsen.

»Imens jeg forsøger at løbe rundt og hjælpe, kører folk forbi i høj hastighed. Jeg stod med en ung kvinde i den ene arm og markerede til bilisterne med den anden arm. Men folk dyttede bare af mig,« siger han og er meget chokeret efter hændelsen.

»Jeg løber rundt for at hjælpe. Og det absurde er jo, at jeg samtidigt skal zigzagge imellem bilerne, der kører stærkt.«

Han er trist over, at folk hellere vil nå hurtigt frem end at sørge for sikkerhed i trafikken.

»Jeg er sgu skuffet. Jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes, det er okay, at folk kører videre, fordi de kan se, der er nogle, der tager hånd om situationen,« siger Niels Jakobsen og sukker:

»Da jeg skulle se til ham indeni bilen, måtte jeg markere meget voldsomt til folk, at de skulle bremse ned. Og så ser jeg bare, de biler brage forbi og nogle dytter. Imens bilen ved siden af var helt smadret, og der kom røg op fra den. Men folk skulle bare forbi.«

Efter kort tid ankom redningspersonalet, der kunne overtage arbejdet. Og der stoppede de forbipasserende da også med at dytte.

Heldigvis var det ikke et alvorligt færdselsuheld, da ingen kom til skade. Nordsjællands Politi oplyser til B.T., at en enkelt person er blevet kørt på hospitalet til kontrol.

Men Niels Jakobsen kan ikke lade være med at tænke på; tænk, hvis nogle var kommet til skade.

»De mennesker sidder nu og griller og drikker rødvin, imens andre ligger på traumecentret. Og jeg tænker 'hvor travlt har vi?'«

Oplevelsen sidder stadig i Niels Jakobsen. Oplevelsen af, at folk hellere vil hurtigere hjem end at hjælpe andre mennesker i trafikken.