Politiet måtte natten til fredag gennem en biljagt på små 25 kilometer, inden det lykkedes at stoppe en ung vanvidsbilist.

Bilisten var påvirket af narkotika og kørte gennem en landsby med 140 kilometer i timen.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Jagten begyndte, da en grå Volkswagen Polo kom kørende gennem Frederiks i Jylland med høj fart. Politiet fik først stoppet bilen ved Ans.

Politiet fortæller, at bilen bare satte farten op, da de satte blå blink på og kørte efter.

Føreren af bilen var en 21-årig mand fra Lunderskov, mens passageren var en 20-årig mand fra Horsens.

Den grå Volkswagen Polo kørte på et tidspunkt hele 190 kilometer i timen på landevejen.

Udover at være påvirket af euforiserende stoffer havde føreren heller ikke noget kørekort.

Derudover var den 20-årige mand fra Horsens eftersøgt af politiet i Sydøstjylland.

De to unge mænd blev taget med på politistationen, hvor de fik lov til at overnatte i detentionen.

Politiet arbejder fredag på at finde ud af, hvordan de to unge mænd skal straffes for deres uansvarlige opførelse.

Der er ingen meldinger om, at der skulle være nogle tilskadekomne i forbindelse med biljagten.