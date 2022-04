En bilist i Sønderjylland fik fredag pludselig en markant dårligere dag, fordi vedkommende var involveret i en spøjs sag.

I byen Tiset, hvor bilisten kørte i sin bil, var en hastighedskontrol nemlig i gang. Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Det anede bilisten dog intet om, før han fik en bestemt besked på sin telefon.

En notifikation, som mange bilister nok kender, hvis de har trafikalarmer sat til.

»Han fik en besked på telefonen om hastighedskontrol og skulle lige læse, hvor det foregik,« skriver Sydjyllands Politi.

Og her gik det altså galt.

Fordi samtidig med at bilisten kiggede på sin telefon for at læse, hvor hastighedskontrollen foregik, blev han nuppet for at anvende en håndholdt mobiltelefon. Altså imens han kørte forbi hastighedskontrollen.

Dermed fik bilisten sandsynligvis en væsentlig ringere fredag, da køreturen fik en mærkbar konsekvens.

»Det kostede så 1500 kroner og et klip,« skriver Sydjyllands Politi.