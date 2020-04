Jeremy Clarkson blev verdenskendt som vært for tv-programmet "Top Gear". En tjans, som endte brat i 2015 på grund af ham selv. Den 11. april fylder han 60 år.

Han er elsket for sin bramfri humor og facon, som ikke tager hensyn til nogen.

Tilsvarende er der mange, der ikke kan udstå ham på grund af netop dette.

Manden er engelske Jeremy Clarkson, som de fleste danskere kender som en af de tre værter fra tv-programmet "Top Gear", hvor han var vært i mange år. Den 11. april fylder han 60 år.

Jeremy Clarksons karriere startede i lokaljournalistik i det nordlige England. Siden specialiserede han sig i at skrive om motorkøretøjer og lave tv-programmer om dem.

Det er denne lidenskab, som har gjort ham til et kendt ansigt over hele verden.

Først som vært på det originale "Top Gear"-program i 1988. Siden i en senere udgave, som den britiske tv-station BBC startede med at producere i 2002 og stadig sender den dag i dag.

I 2015 fik det populære program en meget brat slutning for Jeremy Clarksons vedkommende.

Årsagen skulle findes i Jeremy Clarksons temperament, som kom til udtryk, da han endte i klammeri med en producer fra produktionen af "Top Gear".

Efter at have meddelt Jeremy Clarkson, at der ikke var varm mad efter dagens arbejde, blev produceren Oisin Tymon verbalt overfuset og slået i hovedet af tv-værten.

Episoden fik BBC til at afskedige Jeremy Clarkson fra det populære tv-program i maj 2015.

Trods en stor underskriftindsamling for at genindsætte ham som vært på programmet, stod BBC fast på fyringen.

Siden da er "Top Gear"-programmet fortsat med nye værter. Også på dansk tv, hvor Felix Smith er vært for den danske udgave af programmet.

Jeremy Clarksons medværter, James May og Richard Hammond, valgte at forlade programmet sammen med Clarkson i 2015.

De begyndte i stedet at producere programmet "The Grand Tour" for tjenesten Amazon Video, som minder meget om det format, som "Top Gear" blev kendt for.

Privat har Jeremy Clarkson været gift med Alexandre James og Frances Cain.

Fra forholdet med Frances Cain har han børnene Emily Clarkson, Finlo Clarkson og Katya Clarkson.

/ritzau/