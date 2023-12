Flere kommuner i Danmark har genoplivet bilfrie søndage, som i dag blev indført for 50 år siden.

Mange enten husker eller har set de historiske billeder af børn, der leger på de øde gader i 1973 og '74.

Bilerne blev skiftet ud med hestevogne, og familier gik ture på landevejene i denne særlige periode i historien.

Selv om det er en lørdag, er det 25. november 50 år siden, at der blev indført bilfrie søndage i Danmark.

Dengang var det manglen på brændstof, der fik regeringen til at tvinge danskerne til ikke at køre bil om søndagen.

I dag prøver man stadig at begrænse kørslen med benzin- og dieselbiler, men af andre årsager end i 1973.

Nu er det de klima- og miljømæssige aspekter, der fylder.

Flere kommuner har de seneste år prøvet kræfter med det nu 50 år gamle fænomen.

Blandt andet i Gladsaxe, Aarhus og på Nørrebro i København har man de seneste år opfordret borgerne til at lade bilen stå en hel søndag.

På Nørrebro er hele Nørrebrogade blevet spærret af i forlængelse af et halvmaraton, der foregår i byen.

Line Barfod (EL), der er teknik- og miljøborgmester i København, kalder de bilfrie søndage på Nørrebro for et "fantastisk" initiativ.

- Det er skønt at opleve, hvordan borgerne indtager Nørrebrogade og bruger den på en anden måde. Mit indtryk er, at folk er glade for at kunne opleve gaden blive brugt af mennesker og kunne bevæge sig frit omkring.

Debatten om bilfrie søndage foregår ikke kun i Danmark.

I Frankrig har de også forsøgt sig med fænomenet på blandt andet Champs-Élysées med formål om at reducere luftforureningen.

Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i FDM, som står for Forenede Danske Motorejere, peger dog på, at bilfrie søndage i vore dage mest af alt er en "symbolsk handling".

- Det er, som om politikere ikke rigtig kan blive enige om, hvad formålet er med det i dag.

- Nogen siger trængsel og signalerer, hvordan det vil være at have en dag uden biler på vejene. Andre siger klima og CO2-udledning. Men, når elbilerne heller ikke må køre om søndagen, hvad er så pointen?

Jeppe Rich, der er trafikforsker ved DTU, mener heller ikke, at bilfrie søndage er vejen frem, hvis man udelukkende er ude på at mindske CO2-udledningen.

- Der er mange både bedre og billigere måder at få en reduktion på, siger han med henvisning til at skrue på benzin- og dieselafgifter.

