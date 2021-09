Bilosen forsvinder for en stund på Nørrebrogade.

For søndag den 19. september er det nemlig Bilfri søndag, og derfor er det sandsynligvis nemmest at droppe bilen, hvis man skal rundt i København.

Først står den nemlig på Copenhagen Half Marathon, og når den sidste løber har passeret målstregen, forbliver Nørrebrogade lukket for biler.

Helt konkret bliver vejen spærret fra cykelstien ved Den Røde Plads til Dronning Louises Bro.

I stedet bliver gaden omdannet til ét stort lærred, hvor 5.000 stykker kridt bliver delt ud, og hvor der kommer til at være en lang række arrangementer, som mere end 30 af bydelens foreninger og aktører har stablet på benene. Det skriver Nørrebro Lokaludvalg og Nørrebrohallen i et opslag på Facebook.

Blandt andet byder programmet på sæbekasseløb, en Nørrebro Quiz eller en støjmåling med Rådet for Bæredygtig Trafik.

Her er et udvalg af aktiviteterne på Nørrebrogade Sæbekasseløb og workshop v. LetsGo Delebiler & Støberiet.

Den store Nørrebro-quiz og kridtuddeling v. Nørrebro Lokaludvalg.

Prøv skraldekajakken på Peblinge Sø v. Miljøpunkt Nørrebro.

Kom og spil fodbold og håndbold med Nørrebro United.

Sustainable Day inviterer til swapshop og genbrugsworkshop.

Bæredygtig mode på rullegræs v. Alternativ Fashion Weekend.

DJ set med Christian d'Or med musik fra hele verden.

Vær med til at lave et kunstværk ud af skrald med KBH+ Projektakademiet og Miljøpunkt Nørrebro (Trash’N’Hagen x UNGSKAB).

Børnedans og workshop v. El Studio.

Børnebogsalg og læsehjørne v. Blågårdens Bibliotek.

Slå dig ned og sig hej til din nabo med v. Fucking Flink/Hej Nabo!

Musik og workshop med stencils og kridtspray v. Bioteket.

Prøv pannafodbold med Pannahouse.

Kunstudstilling og kridttegninger v. Lokale27.dk.

Lav støjmåling på gaden med Rådet for Bæredygtig Trafik.

Frivilligcenter SR-Bistand er med på dagen og fortæller om deres mange rådgivningstilbud.

Pop-up shop med bøger v. Møllegades Boghandel.

Fælles kridtmaling, badge-genbrugsworkshop og kridtuddeling v. De Bemandede Legepladser.

Mød dine lokale kandidater i Kommunalvalg 2021-området.

Det er Nørrebrohallen og Nørrebro Lokaludvalg, der står bag arrangementet, og i år er fokus på klima- og klimavenlige hverdagsløsninger.

Derfor opfordres bilister til at finde alternative ruter rundt om den lange gade.

Det er fra klokken 14, at Nørrebrogade spærres af, og efter klokken 19 åbnes trafikken for bilister igen.

Cyklister opfordres desuden til at respektere arrangementet og trække cyklen eller finde en anden rute end Nørrebrogade den eftermiddag.