Sammen med adskillige andre er Tom Hvidkær og hans familie lige nu fanget på en Scandlines-færge i havnen i Gedser.

Færgen, der er kommet fra Rostock, har nemlig problemer med at åbne, så bilerne på det øverste bildæk kan komme ud.

Indtil videre har folk ventet i omtrent halvanden time, fortæller Tom Hvidkær til B.T.

»Nogle er pissesure. Andre griner af det hele,« fortæller han. Han tilføjer, at han mener, at kommunikationen fra selskabet har været ringe.

»Der er tale om ufatteligt dårlig kommunikation. Vi har bare fået at vide, at der er tekniske problemer.«

Til B.T. fortæller Anette Ustrup Svendsen, der er Head of Corporate Communications hos Scandlines, at man i skrivende stund arbejder for at løse problemet.

»Den har problemer med at åbne visiret, og når det ikke kan åbne, kan bilerne ikke komme af,« fortæller hun.

Når der på færgen ikke bliver meldt noget mere konkret ud, skyldes det formentligt, at det endnu er uvist, hvad fejlen konkret skyldes.

»De arbejder på højtryk for at få løst problemet, men kan ikke sige for nuværende, hvornår det er løst,« fortæller Anette Ustrup Svendsen.

Hun tilføjer, at 33 personbiler - heriblandt Tom Hvidkær og familiens - lige nu er fanget på færgen.

Her er folk blevet tilbudt kaffe og wienerbrød, mens de fordriver ventetiden, oplyser Tom Hvidkær.