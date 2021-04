Det er et skridt i den rigtige retning, men langtfra tilstrækkeligt, mener FDM om udspil fra regeringen.

Regeringens forslag om en halv milliard kroner til at sikre ladestandere til elbiler er langtfra tilstrækkeligt, mener FDM.

Ifølge Vejdirektoratet vil 500 millioner kroner medføre, at der kan etableres godt 50 ladeparker med omtrent 630 lynladepladser fordelt rundt i landet.

Men der skal endnu mere til, vurderer forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru.

- 630 lynladepunkter er ikke i sig selv nok til de mange hundredetusinde elbiler, vi skal have. Så vi håber, det her ikke kommer til at stå alene.

- Der er brug for op mod 50.000 ladepunkter, hvis vi skal have noget, der ligner indfrielse af ambitionen om en million elbiler på vejene i 2030, siger Ilyas Dogru.

Der er i dag cirka 3500 offentligt tilgængelige ladepunkter i Danmark. Heraf udgør cirka 90 procent almindelige ladestandere.

De 630 lynladepunkter er ifølge FDM et godt supplement, men der er stadig lang vej, før vi efter organisationens mening er i mål.

- Udover prisen på elbiler så er manglende ladeinfrastruktur det, der afholder danskerne fra at købe elbiler.

- På den måde har vi jo ret travlt med sætte en masse ladestandere op, så danskerne trygt kan købe elbiler, siger Ilyas Dogru.

Der er ifølge FDM ikke bare brug for markant flere ladepunkter, end regeringen lægger op til.

Organisationen efterlyser også mere fokus på ladestandere i udkantsområder og hos boligforeninger.

I Dansk Erhverv kalder man det "bydende nødvendigt" med en bedre infrastruktur til opladning af elbiler.

- Det er bydende nødvendigt, at vi får en bedre infrastruktur med langt flere ladere til elbiler.

- En af hurdlerne i forhold til, at folk uden for de større byer køber elbiler, er netop manglen på ladere rundt om i Danmark.

- Det er afgørende for, at erhvervslivet kan bruge elbiler, at de kan oplades hurtigt og på de rigtige tidspunkter, siger Jesper Højte Stenbæk, fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv, i en kommentar.

Forslaget fra regeringen om en halv milliard kroner bliver en del af forhandlingerne om infrastruktur i trafikken senere på året.

Ved udgangen af 2020 var der registreret 62.000 elbiler og plug-in hybridbiler, der både kører på el og almindeligt brændstof.

De to biltyper udgør cirka 2,5 procent af bilparken.

/ritzau/