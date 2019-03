Efter syv års lammelse sender Skattestyrelsen igen biler med ubetalte afgifter til nummerpladeklipning.

Bilejere med ubetalte motorafgifter har siden 2012 sluppet for at få klippet pladerne, selv om de har skyldt penge til Skattestyrelsen.

Men det ændrer sig nu, hvor bilejere risikerer at få klippet nummerpladen af politiet, hvis de trods gentagne rykkere ikke punger ud.

- I første omgang har vi sendt breve ud til 100 borgere vedrørende 250 biler, siger Peter Thorgaard, underdirektør i Skattestyrelsen.

Første salve af varslingsbreve er sendt til særligt store skyldnere ifølge underdirektøren.

- Så dem, der har modtaget breve, er bilejere, der skylder over 50.000 kroner for ubetalte motorafgifter, siger Peter Thorgaard.

Omkring en femtedel af de cirka 100 bilejere, der netop har modtaget varsel om nummerpladeinddragelse, har efterfølgende betalt deres gæld.

Det er Peter Thorgaard tilfreds med, da formålet med den nye indsats ikke er at klippe så mange nummerplader som muligt:

- Det er at sørge for, at folk betaler de motorafgifter, de skal betale, siger han.

Ifølge underdirektøren kører cirka 70.000 bilejere rundt i en bil, hvis nummerplade burde være klippet.

Den manuelle udsendelse af breve skal imødekomme et problem, man har været bekendt med siden 2012. Det drejer sig om at få Skattestyrelsens og politiets it-systemer til at udveksle informationer om ubetalte bilafgifter.

Skattestyrelsen skal bede politiet om at klippe nummerpladerne på skyldnere fra styrelsens opkrævningsregister. Dermed kan varslingsbrevet, som skal opildne bilejeren til at betale, sendes ud.

- Nu har vi startet med 100 borgere, og i den kommende tid vil vi sende til et større antal borgere, siger Peter Thorgaard.

Der arbejdes netop nu på et automatisk system, der vil blive taget i brug inden for "nogle måneder" ifølge Peter Thorgaard.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) bekræfter, at et automatiseret system er på vej. Adspurgt om de syv år, det har taget at danne digital bro mellem Skattestyrelsens og politiets systemer, siger han:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at skattemyndighedernes gældsinddrivelse har været i knæ. Det er derfor glædeligt, at et automatiseret system snart træder i kraft hos Skattestyrelsen.

Med det nye system vil de ubetalte bøder ryge direkte til nummerpladeinddragelse - typisk et par måneder efter overskridelsen af sidste rykkerfrist.

Bliver ens nummerplade inddraget, kan man først få en ny, når Skattestyrelsen har registreret betaling af ens gæld.

