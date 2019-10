Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Tyrkiske styrker har ramt 181 mål i det nordøstlige Syrien

Tyrkiske styrker har angrebet 181 militante mål, siden de onsdag påbegyndte en offensiv i det nordøstlige Syrien. Det oplyser det tyrkiske forsvarsministerium i en meddelelse sent onsdag aften.

Regeringen vil øge straffen for sprængninger voldsomt

Står det til regeringen, skal sprængninger ved offentlige bygninger, som den der fandt sted foran Skattestyrelsen i august, straffes hårdere, end drab normalt bliver straffet. Det fremgår af den sikkerhedspakke, som regeringen fremlægger torsdag formiddag.

Biden: Trump er skyldig og bør stilles for en rigsret

Demokraten Joe Biden opfordrer til en rigsretssag mod USA's præsident, Donald Trump. Det er første gang, at Biden udtaler sig i så klare vendinger om sagen.

2200 så gerningsmands livestream af synagogeangreb i Halle

Blot få uger efter at techgiganter har taget nye tiltag for at begrænse, at voldeligt indhold spreder sig på sociale medier, er en livestream af onsdagens dødelige angreb i Tyskland blevet delt på hjemmesiden Twitch. Den blev set af over 2200 personer, oplyser Twitch, der ejes af Amazon.

Trump afviser partifællers kritik af tilbagetrækning i Syrien

USA's præsident, Donald Trump, afviser partifællers kritik af hans beslutning om at trække amerikanske soldater ud af det nordøstlige Syrien. Trumps beslutning bliver af politikere og medier i USA opfattet som et grønt lys til Tyrkiet til at angribe kurderne i området.

Politiet har gemt data i strid med egne regler

Rigspolitiet har ikke bare fejlbehandlet teleoplysninger, men også gemt data om borgere i strid med sine egne regler. Det skriver Politiken. Oplysningen kommer fra den redegørelse om Rigspolitiets fejlbehandling af teledata, der blev offentliggjort i sidste uge.

Flere end 4000 er døde af mæslinger i DRCongo i år

Flere end 4000 personer er døde som følge af et voldsomt mæslingeudbrud i DRCongo i løbet af årets første ni måneder. Det oplyser FN's børneorganisation, Unicef, skriver CNN. Mæslingeudbruddet har kostet langt flere menneskeliv end ebolaepidemien i landet.

Ludomani-hotline får mange flere opkald end ventet

Hjælpelinjen om spilafhængighed StopSpillet får dobbelt så mange opkald som ventet. StopSpillet ventede at høre fra 30 mennesker om måneden. Men efter ni måneders drift har over 60 mennesker i snit ringet hver måned. Det skriver Politiken.

