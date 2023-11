Flænsede og væltede møbler, tomme spiritusflasker, cigaretskodder og et efterladt kondom.

Bibliotekerne i Vejen og Brørup har gennem længere tid været så plaget af en stor gruppe unge, »der skaber et utrygt miljø for borgerne« og »laver mindre hærværk«, at de nu lukker for besøgende i aftentimerne.

Det fremgår af et mødereferat fra Vejen Kommune, hvor et enigt byrådsudvalg har stemt beslutningen igennem.

I forbindelse med balladen oplyser biblioteksleder Kasper Østergaard Grønkjær, at man videregiver videoovervågningsmateriale til politiet.

Foto: Foto: Vejen Kommune Vis mere Foto: Foto: Vejen Kommune

Overfor B.T. svarer han ikke på, om bibliotekerne er bekendt med de unges identitet. Han siger, at personalet er »i løbende dialog med utroligt mange unge mennesker«.

Til JydskeVestkysten, der først har skrevet om sagen, siger han, at det kan være »som at lede efter en nål i en høstak« at finde gerningsmændene.

Vejens kommune har drøftet problemet »ad flere omgange«, fremgår det i et referat. Allerede i 2020 behandlede man i kommunen et forslag om at lukke bibliotekerne i aftentimerne.

Dengang blev det i stedet besluttet at iværksætte andre initiativer såsom et ordensreglement, »der anviser god opførsel på biblioteket« samt »tryghedsvandringer« og »uddannelse af personale i forhold til håndtering og engagering af unge i dagligdagen«.

Alligevel hersker problemet fortsat.

Der er i kommunens nuværende budgetramme ikke penge til at dække en vagtordning, der koster 950.000 kroner årligt, lyder det.

Det fremgår ikke af referatet, hvor mange penge kommunen siden 2020 har brugt på de forskellige tiltag, som endnu ikke har løst problemet.