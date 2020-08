Det er ganske få steder, man kan opleve den tillidsfulde vejbod, hvor kunderne betjener sig selv og betaler for varen i en lille krukke. Helt uden opsyn. Danmark er et af stederne, men den hyggelige landevejstradition bliver udfordret af amoralske mennesker.

Det mener Bjarne Halberg-Naur, der for tredje år i træk sælger honning fra vejkanten ved sin sommerhus i Nørre Nebel på vestkysten. Det skriver Jydske Vestkysten.

»Det begyndte så småt sidste år med tyverierne, og det går ud over traditionen. Det er romantisk og nærværende med vejboderne. Men nu kan jeg lige så godt lægge penge ud, som folk bare kan tage,« fortæller Bjarne Halberg-Naur til B.T.

Den lille vejbod står ud til Hostrupvej i Nørre Nebel. En slags hovedvej til et sommerhusområde, hvor mange både danske og udenlandske feriegæster kører.

Boden står helt ude ved vejen, og består af et lille bord med en fastskruet trækasse. For at får det til at se lidt indbydende ud, har Bjarne Halberg-Naur pyntet kassen med mos og grankogler indeni - og på det står honningkrukkerne.

Pengekassen er en helt almindelige kaffebøtte med silikonelåg. Nogle vejbods-ejere bolter pengekasserne fast, men det gør Bjarne Halberg-Naur ikke, for det går ud over den hyggelige og romantiske tradition med vejboder, mener han.

Det er dog ikke de løse penge i kaffedåsen, som de forbikørende stjæler, det er udelukkende honningen.

»Jeg tør dårligt sige det, men jeg tror ikke, det er en forglemmelse, men jeg håber det. Når folk taget et stykke med honning, må der da ringe en klokke, hvis det er en forglemmelse. Så jeg tror desværre, at det er en bevidst handling. Det er moralen, den er gal med.«

Har du oplevet lignende og vil fortælle din historie, så send en besked til B.T. på 1929@bt.dk

»Jeg synes, det er ærgerligt, at folk tager min honning uden at betale. Det der med, at man kan købe ved vejen, direkte fra marken og friske produkter. Her er jeg, her er du, og så handler vi sammen og lærer hinanden lidt at kende, det går tabt.«

For at forhindre tyveriet prøvede Bjarne Halberg-Naur sidste år at rykke boden længere ind på grunden. Men det virkede ikke. Kunderne kom ikke og købte. Derfor er den nu rykket ud til vejkanten igen.

»Jeg har overvejet at sætte honningen ind i et skab, så det er lidt sværere for kunderne, og de skal stå der længere tid. Eller et overvågningskamera. Men jeg synes bare - ahh - så kommer den her kontrollerende overvågning. Så er det ikke hyggeligt, og man peger fingre ad de andre, der ikke har tænkt sig at snyde,« siger Bjarne Halberg-Naur.

Indtil videre er løsningen for Bjarne Halberg-Naur, at han går ud til boden, når han kan se en bil holder ind.