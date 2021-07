»Jeg fik vaccinen. Nu passer ingenting længere,« sådan lyder det fra 17-årige Emma fra Oslo.

Efter hun havde fået første stik med Pfizer-vaccinen, troede hun ikke sine egne øje – hendes bh'er var blevet for små.

Det fortæller hun i en video på det sociale medie TikTok. Flere hundrede kvinder har kommenteret på videoen, at de har oplevet præcis det samme. Det skriver Norges svar på DR, NRK.

Ifølge Heinrich Backmann, der er overlæge ved Brystdiagnostisk Center i Bodø i det nordlige Norge, så skal forklaringen på den voksende bh-størrelse findes i lymfeknuderne.

Lymfeknuderne spiller en afgørende rolle i kroppens immunsystem og hjælper blandt andet kroppen til at håndtere betændelse eller infektion.

Derfor er det heller ikke unormalt, at lymfeknuderne vokser sig større og mere synlige i forbindelse med en vaccination mod corona, forklarer han.

Og det er efter sigende dét, der kan skabe fornemmelsen af, at brysterne er blevet større.

Hævede lymfeknuder i forbindelse med vaccination er ganske ufarligt, og der er ikke grund til at skifte ud i lingeri-skuffen. Effekten er nemlig kortvarig, og efter nogle uger vil lymfeknuderne igen finde tilbage til deres normale tilstand.

Flere amerikanske medier har rapporteret om hævede lymfeknuder i forbindelse med coronavaccinen. Herhjemme har Lægemiddelstyrelsen dog endnu ikke registeret 'hævede lymfekirtler' på listen af indberettede bivirkninger af coronavaccinerne.

Lægemiddelstyrelsen har løbende et øje på mulige bivirkninger af coronavaccinerne.

I den forbindelse kom det i går frem, at 47 danske kvinder har indberettet uregelmæssig menstruation efter at have fået en vaccination.