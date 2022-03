Når tidligere afdelingschef Bettina Jensen skulle arbejde for sin veninde Mariann Færø, skete det med stor diskretion.

B.T. har tidligere fortalt, hvordan opgaverne blev udvekslet på USB-stik og gule post-it-sedler.

Nu viser en detalje fra byrettens dom i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, at arbejdet havde et yderligere lag af diskretion.

Bettina Jensen brugte slet ikke sin egen computer til arbejdet, men arbejdede i stedet på en computer, som hun fik stillet til rådighed af Mariann Færø.

Bettina Jensen er tiltalt for at modtage bestikkelse. Foto: Tegner: Anne Gyrite Schütt Vis mere Bettina Jensen er tiltalt for at modtage bestikkelse. Foto: Tegner: Anne Gyrite Schütt

Tirsdag i forrige uge blev Bettina Jensen pure frifundet for bestikkelse, og det samme gjorde hendes konsulentveninde Mariann Færø.

Retten slog fast, at Bettina Jensen havde arbejdet for de knap 800.000 kroner, hun modtog af Mariann Færø.

Den lille detalje med computeren var med til at mudre billedet. På grund af kvindernes store diskretion manglede der beviser for det udførte arbejde, og specialanklager Søren Harbo måtte bruge meget af sin energi på at sandsynliggøre, at arbejdet ikke var udført. Uden at have en 'smoking gun'.

Resultatet kan ifølge Jesper Olsen, der er formand for Transparency International, vise sig at blive et problem, hvis den er endelig og ikke ankes.

»Hvis man i forbindelse med en kontrakt går med en leverandør på en dyr restaurant og spiser for lad os sige 6.000 kroner, så er ingen i tvivl om, at det er bestikkelse. Det har vi mange domme på,« siger Jesper Olsen og fortsætter:

»Men hvis man i stedet for at give en middag giver en fordel i form af opgaver, som i denne sag løber op i 800.000 kroner, er det ikke bestikkelse, hvis bare man betaler moms og skat af pengene. Kan det virkelig være rigtigt?«

I retssagen har der været to lodder i vægtskålen.

Det ene lod har været kvindernes forklaring: At Bettina Jensen har arbejdet for pengene.

Her har kvinderne samstemmende forklaret, at Bettina Jensen blandt andet har lyttet kundesamtaler igennem som underleverandør til Færø, som havde nogle teleselskaber som kunder. Hun har desuden lavet materiale til nogle workshops og andre småopgaver.

Mariann Færø er sammen med Bettina Jensen hovedperson i bestikkelsessag. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klasse' Vis mere Mariann Færø er sammen med Bettina Jensen hovedperson i bestikkelsessag. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klasse'

Arbejdet er blevet beskrevet meget detaljeret. Derudover har politiet i forbindelse med en ransagning fundet nogle printede fakturaer, som dækker et beløb på 359.375 kroner.

Bettina Jensen har desuden indberettet moms og skat af sin indtægt.

Det andet lod i vægtskålen har været indicierne på, at arbejdet ikke har fundet sted:

Der findes ingen elektroniske spor i sagen overhovedet. Ingen kontrakter, ingen mails – intet, som kan dokumentere en konkret udveksling af opgaver mellem Bettina Jensen og Mariann Færø.

Få overblik over sagen her Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. I november 2020 kunne B.T. så afdække, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som modydelse for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder. I marts 2021 blev der så rejst tiltale mod både Bettina Jensen og Mariann Færø efter straffelovens paragraf om bestikkelse. Strafferammen er op til seks års fængsel.

Adskillige vidner har samstemmende fortalt, at Bettina Jensen knoklede som en gal i Rigspolitiet og slet ikke havde tid til at arbejde for Mariann Færø. Desuden havde hun stress og for højt blodtryk – alligevel fandt hun tid til at arbejde for Mariann Færø.

Arbejdet, som Bettina Jensen udførte, er i retten blevet karakteriseret som studentermedhjælperarbejde. Alligevel fik Bettina Jensen 1.000 kroner i timen.

Der har også været flere versioner af fakturaerne med forskellige tekster afhængig af, om de var fundet hos Bettina Jensen eller hos Mariann Færø.

Det har kvinderne forklaret med, at Bettina Jensen først skrev en foreløbig faktura, før arbejdet var udført. Men ofte fandt Mariann Færø ud af, at hun skulle bruge Bettina Jensen til noget andet, og derfor blev der lavet nye versioner af fakturaerne.

Anklageren understregede i sin procedure, at han ikke kan afvise, at Bettina Jensen har udført arbejde for Mariann Færø. Men de knap 800.000 kroner var en gave, lige meget, om der var arbejdet for pengene eller ej, mente anklageren.

Retten afviste dog, at det var ‘uberettiget modtagelse af gaver eller anden fordel’.

Lotte Helms, der er ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet og ekspert i strafferet, har læst dommen. Hun siger:

»Det kan godt være, at der er noget uldent i kanterne ved denne her sag, men i det danske retssystem er der et højt beviskrav i straffesager, der skal sikre, at uskyldige ikke dømmes med urette. I retten her mener man ikke, at der er ført det fornødne bevis for, at tiltalte kan findes skyldig efter straffeloven,« siger hun.

Jesper Olsen fra Transparency International mener, at sagen er så tilpas principiel, at den bør ankes.

Anklagemyndigheden skal senest tirsdag svare på, om den vil anke dommen til landsretten.