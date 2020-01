Mere efteruddannelse og større fokus fra kommuner er ifølge Dansk Skoleidræt vejen til mere bevægelse i timer.

Eleverne skal bevæge sig mindst 45 minutter om dagen, så skoledagen ikke kun foregår siddende på en stol.

Det var et af de centrale elementer, da reformen af folkeskolen trådte i kraft for fem år siden.

Men det kniber med at realisere kravet.

Kun 58 procent af skolerne vurderer i en rundspørge, som organisationen Dansk Skoleidræt har lavet, at de lever op til lovkravet.

Det er en tilbagegang i forhold til tidligere år, hvor andelen af skoler, der har opfyldt kravet, har været oppe på 68 procent.

- De seneste tal viser, at udviklingen er stagneret, og at det faktisk går lidt tilbage. Det bekymrer os, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Kravet om bevægelse i timerne blev indført som en slags kompensation for, at skoledagen blev længere.

Men det er ikke gået helt som ventet på mange skoler.

Det er specielt i udskolingen blandt de ældste elever i folkeskolen, at det halter med at få bevægelse tænkt ind i timerne.

- Det er ikke fordi, de ældre elever ikke har lyst til at bevæge sig. Men de stiller højere krav. Her skal bevægelse ikke bare være leg.

- Hvis det er en matematiktime, så skal bevægelse og aktivitet give mening i den matematiske undervisning. Det stiller store krav til lærerene, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Han mener, at vejen frem blandt andet er at tænke bevægelse ind i læreruddannelsen og sørge for løbende efteruddannelse.

Det skal sikre, at lærerne får idéer og redskaber med hjem til, hvordan de kan indarbejde bevægelse i timerne.

Men det kræver ifølge generalsekretæren også, at skolernes ledelse og ejere - kommunerne - prioriterer området.

Som det er nu, er det i for høj grad overladt til nogle få ildsjæle at bære det igennem, mener han.

Sagen skal torsdag drøftes på en høring på Christiansborg, som Folketingets børne- og undervisningsudvalg står bag.

Kasper Sand Kjær, der er Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører, ser frem til at høre fra kommunerne, hvorfor lovkravet ikke er fuldt implementeret.

- Jeg forventer at blive klogere på, hvad det er for barrierer, man støder på i virkeligheden, når man skal opfylde kravet, siger ordføreren.

Han mener, at kommuner og skoler bør kunne løfte opgaven inden for de nuværende økonomiske rammer.

/ritzau/