Mens mange kvinder i disse år dropper p-piller som prævention, så findes der også titusindvis af kvinder, der er taknemmelige for den tryghed og frihed, de giver.

For hvem det er svært, den dag de ikke længere kan få dem udskrevet.

En af dem er 40-årige Bettina Bach.

Hendes historie er ikke en, vi hører så ofte, når det handler om p-piller, men den er vigtig, fordi den er så almindelig.

I dag har Bettina Bach fået en hormonspiral, men hun savner sine p-piller (Foto: Byrd/Anne-Dorthe Wilms)

Den er virkeligheden på p-piller for titusindvis af danske kvinder, og hver gang du læser en historie om en kvinde, som får en blodprop på grund af p-piller, så er det vigtigt at huske, at der er 10.000 kvinder som Bettina.

B.T. sætter i et nyt tema fokus på p-piller, der i år fylder 60 år. Præventionen, der var en succes fra start, og som har hjulpet millioner af kvinder til at få det liv, de ønsker. Men jo mere vi har lært om pillernes bivirkninger, jo større pres er de kommet under.

Bettina Bach begyndte på p-piller som 16-årig, da hun fik en kæreste, som hun debuterede seksuelt med.

Hun spiste de små piller hver dag, og der skete absolut ingenting. Ud over at hun var beskyttet mod graviditet.

»Hvis jeg virkelig får vredet armen om på ryggen, så bløder jeg måske 10 procent mere, når jeg ikke spiser p-piller,« siger Bettina Bach.

Der var ingen vægtøgning. Ingen humørsvingninger. Ingen hudproblemer. Ingen nedsat sexlyst. Ingenting.

Bettina Bach tog p-pillerne uden ophør, til hun blev 20 år og ønskede sig sit første barn. Hun stoppede. Blev gravid efter fem måneder. Og begyndte igen.

Det gentog sig, da hun blev mor for anden gang som 26-årig. Denne gang gik det endnu hurtigere med at blive gravid.

Det er ofte de dårlige historier om p-piller, medierne fortælller, men Bettina Bach mener også, der skal være plads til de gode (Foto: Byrd/Anne-Dorthe Wilms)

»Når jeg stoppede med pillerne, fortsatte min menstruation bare med at komme fuldstændig regelmæssigt. Der var ingen forskel,« fortæller hun.

Efter 15 års samliv gik Bettina Bach og hendes eksmand fra hinanden, og efter en periode, hvor hun havde nydt singlelivet, havde hun en lang periode uden mænd, og hun indså, at der ikke var nogen grund til at spise p-piller.

»Så gik det selvfølgelig hverken værre eller bedre, end at jeg fik en kæreste efter et halvt år,« griner Bettina Bach.

Hun begyndte igen på p-piller, men blev undersøgt af en gynækolog, fordi hun var begyndt at bløde i forbindelse med samleje, og her fik hun en nedslående besked.

»Jeg var fyldt 39 år, og lægerne mente ikke længere, jeg skulle tage p-piller.«

Bettina Bach fik i stedet en hormonspiral, men forholdet til den er stadig ikke det samme ukomplicerede, hun havde til sine p-piller, som hun savner.

»Jeg havde i lang tid sådan nogle menstruationslignende smerter hele tiden, det er blevet bedre, men de kommer stadig,« siger Bettina Bach.

Hun har nu haft spiralen i fire måneder.

»Der gik tre måneder, før jeg holdt op med at tænke på den hele tiden.«

Derudover synes Bettina Bach ikke, de 1200 kroner, spiralen kostede, var et 'greb i lommen'.

»Det kunne jeg også godt lide ved p-piller. De var billige, og jeg har altid haft råd til dem, uanset om jeg var på SU, på barsel eller lignende. Jeg kunne begynde og stoppe med at tage dem uden problemer. Havde jeg brug for det, kunne jeg også springe en menstruation over. Den mulighed findes ikke med en spiral.«