Har du set de store betonklodser, der i øjeblikket bliver smidt i vandet ved Aarhus Ø?

Det lyder mærkeligt, men faktisk sker det med både biodiversitet og bæredygtighed for øje.

Overskudsmaterialer fra Lighthouse-byggeriet, Danmarks højeste boligbyggeri, skal nemlig bruges til at skabe nye levesteder for havets små dyr, lyder det fra Aarhus Kommune.

Der er fuld gang i byggeprojekter på Aarhus Ø, og bydelen er mere pulserende end nogensinde før. Men under vandoverfladen er der stille. For stille.

Der mangler levesteder for dem, der svømmer rundt derude eller lever på havbunden. Det er derfor, de store betonklodser bliver smidt i vandet.

Overskudsbeton fra Lighthouse-byggeriet skal bruges til at konstruere rev, som alger kan vokse på, krabber kan gemme sig i og fisk kan yngle i.

De første betonelementer er allerede sat på plads i kanalerne ved Aarhus Ø. Samtidig har man lagt fire tons blåmuslinger i vandet, der har skabt ti levende smårev, som på sigt vil filtrere vandet og skabe endnu mere liv på havbunden i kanalerne.

»Det her er et skønt projekt, som både sætter biodiversitet og bæredygtighed på dagsordenen. Livet under vandoverfladen får et tiltrængt skub, og samtidig bidrager det til et mere spændende bymiljø for aarhusianerne,« siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

Udover at bidrage til mere biodiversitet er tanken også, at revene kan bruges i læringsøjemed for børnehave- og skolebørn.

De brunlige prikker viser, hvor betonrevet skal etableres, de lilla viser blåmuslingerevene, og de blågrønne viser, hvor der på et senere tidspunkt skal plantes ålegræs. Foto: Illustration: Aarhus Kommune Vis mere De brunlige prikker viser, hvor betonrevet skal etableres, de lilla viser blåmuslingerevene, og de blågrønne viser, hvor der på et senere tidspunkt skal plantes ålegræs. Foto: Illustration: Aarhus Kommune

Projektet, 'Recycle Reef', er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Lighthouse United og Per Aarsleff A/S. De to sidstnævnte står bag byggeriet af Lighthouse på Aarhus Ø, og det var under opførelsen af bygningen, ideen opstod.

I stedet for at køre restbeton tilbage på fabrikken til genanvendelse, bliver det udnyttet i vandet.

»Vi vil gerne være med til at skabe de bedste vilkår for naturen på Aarhus Ø. At vi samtidig kan udnytte et restprodukt lokalt, skaber værdi på en helt ny måde. Det er afgjort en spændende måde at tænke genanvendelse på, og jeg tror, vi vil se mere af dette i fremtiden,« siger Kim Peters, projektdirektør hos Per Aarsleff A/S.

Planen er, at der skal støbes omkring 150 betonelementer, som skal fordeles i nuværende og kommende kanaler på Aarhus Ø.