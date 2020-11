I foråret lagde Rasmus Paludan og Stram Kurs en video op af en af deres demonstration.

Det er der som udgangspunkt ikke noget nyt i, men i denne video bemærkede flere, at en politimand kom med en ganske kontroversiel udtalelse.

Det skriver TV 2 Øst.

Den pågældende betjent forsøgte nemlig at tale Rasmus Paludan fra at gå ned til boligområdet Ringparken Slagelse og demonstrere, da han sagde følgende:

»Ved du hvad, det er ligesom en kloak - hvis du går derned, så kommer rotterne op af brøndene, og så kan vi ikke styre det - de kan løbe alle vegne.«

Tre personer valgte at klage over udtalelsen, og herefter skulle den behandles hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Og det er nu – skriver TV 2 Øst – endt med en kritik fra klageorganet.

I afgørelsen lægger DUP vægt på, at 'udtalelsen kunne opfattes nedladende og diskriminerende over for personer i området', men politibetjenten bliver ikke fyret.

I stedet oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at det er blevet løst med en disciplinær sanktion.