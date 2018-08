Et billede af en kvindelig dansk betjent og en niqab-klædt kvinde er gået viralt efter onsdagens burka-demonstration på Nørrebro.

På billedet, der er taget af Reuters-fotografen Andrew Kelly, kan man se den 37-årige niqab-bærende Ayah søge trøst hos en kvindelig dansk betjent. Det fik internettet til at koge over.

Både på Facebook og Twitter er billedet blevet delt flittigt, hvilket har affødt massevis af kommentarer og likes.

Det her billede, fortæller alt om det fantastiske land vi er fælles om at værne om. Disse to kvinder, er alt det jeg tror på. Ikke niqaben eller uniformen. Men kærligheden til hinanden, når nogen vil have vi skal vende os mod hinanden. pic.twitter.com/UOz0mCYt85 — Niddal El-Jabri (@Eljabri) August 1, 2018

På Twitter har 535 personer kommenteret Niddal El-Jabris opslag med det krammende par. Og på Facebook har blandt andre Niels Fastrups opslag fået 220 likes og delinger.

Blandt andet skriver Heidi Asbjørn Freke og Nete Jørgensen:

Billedet fik samtidig flere til at diskturere burkaloven og brugen af burka.

Et skræmmende billede. At nogen kan være så religionsvanvittig, at de tvinger sig selv til at gå klædt sådan og dermed gør tilværelsen så besværlig for sig selv — Ann Woodall (@Udflyttet) August 2, 2018

Jeg er bange for at Niqab og Burka ses som en isolering fra det omkringliggende samfund og derfor bliver den svært at sælge. — Perrito Brodersen (@waperrito) August 1, 2018

Grædefærdig

Ayah talte med Reuters inden demonstrationen om loven, der nu forbyder alle burkaer og niqaber i det offentlige.

»Det er ikke det Danmark, vi kender. Jeg kan ikke gå ud, når jeg har lyst. Jeg har børn. Hvordan skal jeg kunne hente dem ved bussen, i skolen og ved toget,« siger Ayah til Reuters.

Politiet i øjenhøjde

Politiforbundet mener, at det er i orden, at en betjent hjælper en af de demonstrerende kvinder, da de skal være i øjenhøjde med befolkningen.

»Jeg mener, det ville være en katastrofe, hvis man – ligesom nogle steder i verden – er bange for at gå til politiet,« siger Claus Oxfeldt til Politiken.