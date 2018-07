En betjent fra Nordsjællands Politi har torsdag formiddag skudt og dræbt en hund i et sommerhusområde ved Smidstrup vest for Gilleleje, oplyser vagtchef Søren Bjørnestad.

Han forklarer, at Nordsjællands Politi modtog anmeldelsen omkring klokken 10.35, hvor det lyder, at der nogle løse, der optræder bidsk.

«Vi sender en almindelige patrulje og en hundepatrulje derhen. Da den første patrulje lander, stiger betjentene ud og kigger efter hunde i området. Pludselig kommer der en lille og en stor hund frem fra et krat. Den store løber rundt om bilen og hen mod en af betjentene og ser ud til, at den skal til at bide,« fortæller han og tilføjer:

»Så han trækker pistolen og skyder den.«

Forinden havde der ifølge vagtchefen været nogle »hundesager« fra det område, hvor nogen mener, at de enten er blevet bidt eller har følt sig angrebet.

»Det skal vi lige undersøge nærmere.«

Det vides ikke, hvilken race der er tale om, men ifølge B.T.'s mand på stedet er det en Mastiff-lignende hund.