Betina Corneliussen ventede et besøg og sad og talte i telefon med en veninde, så hun bad sin yngste søn, Nicklas, om at åbne døren, da det ringede på onsdag aften.

Da Nicklas kom og sagde, at to betjente ville tale med hende, vidste Betina, at hendes værste frygt var blevet til virkelighed.

»Min verden forsvandt under mine ben i det øjeblik,« siger Betina Corneliussen over telefonen dagen derpå.

Kort før klokken 23 i fredags forsvandt hendes 19-årige søn Mark under en bytur i Odense. Siden havde ingen set ham, og der havde heller ikke været livstegn.

Onsdag aften ved 21-tiden fandt dykkere fra Fyns Politi et lig i Odense Å. Beskrivelsen passer på den efterlyste Mark Corneliussen.

Betinas søn.

Da de to betjente fra Københavns Politi mødte op i Betinas lejlighed på Amager kort efter ligfundet, bad hun med det samme om at få overbragt den smertelige besked om sønnens død. Det fik hun, og umiddelbart efter kom reaktionen.

»Klappen gik helt ned,« siger Betina Corneliussen.

Efter alt at dømme er det Mark Corneliussen, som dykkere fra Fyns Politi onsdag aften fandt i Odense Å. Mark har været efterlyst, siden han forsvandt fredag aften under en bytur i Odense. Vis mere Efter alt at dømme er det Mark Corneliussen, som dykkere fra Fyns Politi onsdag aften fandt i Odense Å. Mark har været efterlyst, siden han forsvandt fredag aften under en bytur i Odense.

Hun kunne ikke holde tårerne tilbage. Alle de følelser, som havde ophobet sig i løbet af de fem lange dage, Mark var forsvundet uden livstegn, fik pludselig frit løb.

Frustration. Magtesløshed. Og sorg. Dyb sorg.

»Det er den værste besked, jeg nogensinde har fået og nogensinde kommer til at få i mit liv,« siger Betina Corneliussen.

Betjentene gav sig god tid til at svare på Betinas spørgsmål. Deres og Nicklas tilstedeværelse hjalp hende med at komme igennem det smertelige øjeblik. Men det, der er sket, er ikke rigtig sunket ind endnu.

»Jeg tror ikke, jeg har fattet det endnu. Jeg forstår stadig ikke, at han ikke er her længere. Det går nok først op for mig i morgen (fredag, red.),« siger hun.

Det er der en helt særlig grund til.

Fredag skal Betina Corneliussen besøge lighuset i Odense for som nærmeste pårørende at fastslå, at den afdøde er hendes søn.

»Lige nu tvivler jeg på, at jeg overhovedet kan få mig selv til at gå derind,« siger hun.

Betina Corneliussen sammen med sønnen Mark. Vis mere Betina Corneliussen sammen med sønnen Mark.

Men hun ved, at hun skal. For Marks skyld. Og for sin egen.

»Det bliver så hårdt. Men jeg skal se ham og tage ordentligt afsked. Jeg tror, det vil hjælpe mig med at komme videre,« siger Betina Corneliussen.

Hendes søn Mark var taget i byen i Odense med to gode venner i fredags. Men han blev væk fra sine venner ved 22.50-tiden. Sidst de så ham, talte Mark med en dørmand foran Old Irish Pub i Vintapperstræde. Da Mark aldrig dukkede op på LA Bar lige på den anden side af gaden, troede de, han var gået hjem.

Allerede dagen efter efterlyste en bekymret Betina Corneliussen sin søn via Facebook. Uden held.

Betina Corneliussen levede i håbet, men som dagene gik uden livstegn fra Mark, svandt det ind.

»Inderst inde har jeg de seneste to dage haft en klar fornemmelse af, at han var død, for jeg kunne ikke længere mærke ham,« siger Betina Corneliussen.

»Jeg er også helt sikker på, at han ville have givet lyd fra sig, hvis han havde været i live,« fortsætter hun.

Fyns Politi oplyser til B.T., at liget, der onsdag blev fundet i Odense Å, bliver obduceret fredag. Det sker, efter at Betina Corneliussen har besøgt lighuset, for at slå fast, at det er hendes søns lig, der blev bjærget. Dødsårsagen er ikke fastslået, men ifølge politiet peger det i retning af en tragisk ulykke.

Siden de to betjente onsdag aften overbragte Betina Corneliussen den besked, alle forældre frygter at få, har hun 'grædt hele tiden'.

»Lige nu ville jeg ønske, jeg kunne holde op med at trække vejret, mod at han så kunne trække vejret igen,« siger hun.

Betina vil huske sin søn som en sød og dejlig dreng, som altid var glad og smilende.

»Alle elskede Mark. Nu er han her ikke længere. Det er frygteligt,« slutter den sørgende mor.