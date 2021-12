Betina Philipsen er havnet i en uheldig situation, efter hun i oktober fik tilbudt det tredje stik med coronavaccinen.

Betina Philipsen tog imod vaccinen. Men nu står hun med et muligt problem, når det gælder coronapasset.

På sundhed.dk kan man nemlig læse, at et coronapas kun gælder i de første 12 måneder efter andet vaccinestik, hvis man har fået Moderna eller Pfizer.

Tredje vaccinestik gælder endnu ikke i coronapasset, har Sundhedsministeriet tidligere på ugen slået fast over for B.T.

Og her kommer Betina Philipsen – og potentielt mange andre – ind i billedet. Hendes coronapas for andet stik udløber i slutningen af februar. Og dermed vil hun, hvis ikke coronapassets gyldighed forlænges efter tredje stik, stå med en række problemer.

»Jeg har bestilt en rejse til marts. Og den vil jeg ikke kunne komme på, hvis ikke jeg har et aktivt coronapas. Min hverdag vil også blive virkelig besværlig, hvis jeg skal tage en coronatest hver anden eller hver tredje dag for at kunne gå på restaurant eller i biografen,« siger Betina Philipsen.

Hun var blandt de tidlige grupper herhjemme til at få tilbudt vaccinen. Det skyldes, at hun arbejder på et plejecenter med ældre, som potentielt er i højrisikozonen for at blive alvorligt syge, hvis de bliver ramt af covid-19.

Og derfor valgte Betina Philipsen også hurtigt at takke ja til vaccinen. Men hvis ikke gyldigheden af coronapasset forlænges til også at inkludere tredje stik, så kan hun få svært ved at passe sit arbejde.

»Som det er nu, så kræver mit arbejde, at jeg har et aktivt coronapas. Og jeg bor i Borup på Midtsjælland. Der er ikke nogen testcentre. Jeg skal hele vejen til Køge eller Roskilde. Og det er uholdbart, hvis jeg skal testes flere gange om ugen. Jeg føler lidt, de røvrender os lige nu,« siger Betina Philipsen.

Hun fortæller videre, at det ikke kun er hende selv, der oplever problematikken med det manglende coronapas. Det gælder også hendes 18-årige søn.

»Når det tredje stik ikke giver en forlængelse af coronapasset, så gider min 18-årige søn ikke have det. Det samme gælder flere af hans venner. For dem er det deres liv, der fylder, og ikke sygdommen. De frygter ikke at blive alvorligt syge, men de frygter ikke at kunne være sammen med deres venner,« siger Betina Philipsen.

B.T. har bedt Sundhedsministeriet om at svare på, hvad situationen er med det tredje vaccinestik og coronapas.

Mandag lød det skriftlige svar:

'Sundhedsministeriet kan oplyse, at revaccination på nuværende tidspunkt ikke har betydning for gyldigheden af det danske coronapas. Coronapas efter færdigvaccination i Danmark gives alene på baggrund af anden vaccination, med undtagelse af vaccinationsforløb, der alene kræver en enkelt dosis, hvor gyldigheden gives på baggrund af denne ene dosis.'

I samme ombæring blev det oplyst, at man fra ministeriets side nu vil bede Epidemikommissionen om at vurdere, om det tredje stik skal have betydning for coronapasset.

B.T. bedt Sundhedsministeriet om svar på, hvornår man forventer en afklaring af eventuel forlængelse af coronapas efter tredje vaccinestik. Heller ikke her er ministeriet så vidt vendt tilbage.