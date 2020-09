Natten til søndag vågnede Betina Darling Aistrup med et sæt.

Der er en mærkelig lyd inde fra stuen, men i første omgang skylder hun skylden på de to katte i huset, som til tider larmer i de sene nattetimer.

Men da hun pludselig hører lyden af knust glas, vender hun sig på siden og rusker i manden Casper.

»Der er nogen inde i huset,« siger hun febrilsk.

Op ryger Casper, skynder sig at hive fat i parrets baseballbat og går derefter hen mod værelsets dør.

Da han åbner den, går det dog straks op for Betina, at det er noget helt andet end ubudne gæster, der er problemet.

»Det lyser helt vildt fra døråbningen, og så vender han sig om og råber: 'Betina, det brænder! Ring 112',« fortæller Betina Darling Aistrup, der bor i Jyllinge tæt på Roskilde, til B.T.

Betina kigger gennem døren og ud på terrassen, hvor hun hurtigt ser flammerne, der har fået fat, og som giver den knitrende lyd, hun selv forbinder med sankthansbål.

I bar mave får Casper taget parrets fireårige søn op i favnen og løber ud gennem huset, der nu er blevet endnu mere ædt af flammerne.

Betina løber efter, og da de når ud til enden af stuen, skal de nærmest bevæge sig gennem ilden, der er mest voldsom ude på terrassen, hvor den æder sig op af husets facade.

Men ud kommer parret, og efter otte minutter ankommer brandvæsenet også til stedet og går straks i gang med at slukke branden.

Imens står Betina paralyseret og iagttager sit brændende hus.

»Det er, som om mit hus fanger mig, og så skriger jeg pludselig. Jeg tror, det går op for mig der, at flammerne æder mit søns legetøj, mine bryllupsbilleder og alle vores minder. Jeg skriger så højt, at vores genbo kommer løbende og spørger, hvad der dog sker,« husker hun.

Betina er så knust, at Casper senere har fortalt, at han var bange for, at hun ville løbe ind i det brændende hus for at få nogle af tingene med ud.

Brandmændene fik slukket branden, og herefter blev ægteparret indlogeret på Comwell i Roskilde, hvor de kunne bearbejde de frygtelige oplevelser.

»Jeg plejer at sove med ørepropper, fordi Casper snorker, og hvis jeg havde gjort det, så ved jeg sgu ikke, om vi var vågnet. Så det har været tæt på,« siger Betina.

Og det var den samme besked, som brandmændene gav parret.

»Vi fik fra brandmændene at vide, at vi var heldige, at vi kom så hurtigt ud, for selv om det kun tog ét minut, så nåede branden bare i den tid at udvikle sig voldsomt. Det kunne være gået helt galt,« fortæller hun.

Aistrup-familien i Jyllinge vågnede natten til søndag op til et hus, der var i brand Foto: Privatfoto Vis mere Aistrup-familien i Jyllinge vågnede natten til søndag op til et hus, der var i brand Foto: Privatfoto

Hvis Betina og Casper Aistrup har været uheldige med branden, så må man sige, at de har været heldige med deres venner og naboer.

En nabo startede nemlig lynhurtigt en indsamling til families Aistrup, og efter kort tid fik parret nye, lækre sko, masser af tøj og andre nødvendige ting.

»Det er helt fantastisk, og det viser bare, man herude hjælper hinanden, når der sker noget. Det er overvældende,« siger Betina, der også fortæller, at der var en mand, der overførte 1.000 kroner til deres konto.

Betina og Casper har nu fået lov at låne et sommerhus, der faktisk ligger på den samme vej som deres udbrændte hus.

Og hvordan startede branden så?

Det forbliver et godt spørgsmål. De brandtekniske undersøgelser har endnu ikke kunnet finde nogen forklaring på, at parrets hus brød i brand midt om natten.