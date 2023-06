Det bliver værre og værre.

53-årige Betina Iversen fra Silkeborg sidder i kørestol, og hun oplever, at folk tager mindre og mindre hensyn til handicappede.

Hun fortalte først sin historie til TV 2 Østjylland.

Til B.T. siger hun:

»Der er ikke plads til os mere. Folk er blevet så grove. Det er 'mig, mig, mig' hele tiden. Det er nærmest amerikanske tilstande. Der er virkelig sket noget med folks mentalitet. Tidligere var de hjælpsomme.«

Betina Iversen oplever især danskernes ændrede adfærd, når hun er ude at køre bil.

Hun har en handicapbil med lift bagi, så hun kan køre ind i bilen i sin kørestol.

Men der er store problemer med at parkere bilen, da mange parkerer alt for tæt på den, så hun ikke kan komme til liften.

En bil er kørt alt for tæt på Betina Iversens handicapbil, da hun for nylig skulle handle ind i Kvickly.

»For nylig holdt en mand så tæt på mig i Kvickly, at jeg måtte have ham efterlyst over butikkens højttaleranlæg. Da de så fandt ham, var han helt vildt aggressiv, og sur over, at han var hentet ud af butikken 'bare for det',« fortæller Betina Iversen og fortsætter:

»Jeg sagde, at jeg jo bare gerne bare ville hjem, da jeg skulle tisse. Han sagde til mig, at jeg bare kunne rejse mig og gå. Det var altså en ældre mand, jeg kan slet ikke forstå den slags.«

En anden gang var det en kvinde på cirka 25 år, der ikke ville give Iversen plads foran IKEA.

»Hun var helt vild aggressiv, og omtalte om mig som værende en 'kælling', mens hun talte med en anden i telefonen. Jeg ringende til politiet, da jeg ikke vidste, hvordan jeg ellers skulle få bilen flyttet. Kvinden kunne ikke selv finde ud af at køre med trailer, men min søn kom og hjalp mig,« siger hun.

Efter at Betina Iversen har delt sin historie, har en person tilbudt hende at lave et større handicapskilt til bilen.

»Det skilt jeg har er det lovmæssige, men måske det kan hjælpe med et større. Men folk må forstå, at jeg ikke bare lige kan rejse mig op og flytte bilen. Jeg har brug for liften.«

Hun har følgende opfordring til sine medtrafikanter:

»Lad nu være med at holde på vores parkeringspladser. Hør nu efter og se os. Jeg er langt fra den eneste, der oplever det her.«