Betina Lauritzen, der sammen med sin mand ejer Shell – 7/11 i Aabenraa, har fået nok.

For hver eneste måned oplever hun, at personer stjæler brændstof fra tankstationen. Ofte sker det mellem fem og ti gange om måneden. Og efter B.T. fredag fortalte Vibeke Knudsens historie om, at hun ulovligt har delt en video af en butikstyv, var Betina Lauritzen ikke i tvivl.

»Jeg har været så indebrændt de seneste måneder, så da jeg så Vibekes udtalelser, så ramte det bare plet. Næste gang, der er en, der stjæler, så bliver personen lagt på Facebook. Det kan ikke være anderledes,« fortæller hun til B.T.

Betina Lauritzen har heller ingen bekymringer ved at modtage en bøde, selv om det er ulovligt at offentliggøre sådan en form for video. Hun har også talt med flere i området, der er villige til at betale de bøder, hun eventuelt får.

Shell – 7/11 i Aabenraa. Vis mere Shell – 7/11 i Aabenraa.

»Det er pisseærgerligt, at vi er nået dertil, men jeg føler mig magtesløs. Jeg er så træt af det, og hvis jeg er sikker i min sag, så har jeg ingen skrupler ved at lægge det ud. De har jo heller ingen skrupler ved at stjæle fra mig,« fortæller hun.

Betina Lauritzen anmelder tyverierne hver gang, men det er stadig de samme personer, der kommer igen og igen. Hver måned mister hun mellem 5.000 og 7.000 kroner på folk, der stjæler brændstof, fortæller hun.

Derfor har hun også følt sig nødsaget til selv at tage affære ved at finde de pågældende personer og komme i kontakt med dem.

Blandt andet havde hun, efter en ung mand havde stjålet brændstof fra hende fire gange, kontaktet både tyvens arbejdsplads og mor, og fik så i sidste ende pengene tilbage for det, der blev stjålet. Noget, der ellers aldrig sker, hvis hun blot anmelder det.

Butiksejeren er dog ikke ude efter politiet, som hun mener bare ikke har ressourcerne til det.

»Det er politikerne, vi skal have råbt op. Der skal ske noget. En bøde på 500 kroner stopper jo ikke tyvene. Flere gange gør de det også så åbenlyst, fordi de ved, at der næsten ingen konsekvenser er ved det. Det er simpelthen skræmmende,« siger Betina Lauritzen.

De mange tyverier har nu også fået Betina Lauritzen og hendes mand, der har drevet tankstationen i 12 år, til at tage nye forholdsregler.

»Engang i det nye år vil man kunne betale udenfor i stedet for. Det betyder så bare, at folk så ikke kommer ind i butikken og tager de tilbud, jeg har. Men der er ingen anden udvej, selv om det både er beklageligt og ærgerligt,« fortæller hun.

Syd- og Sønderjyllands Politi har til B.T. for nyligt fastslået, at de efterforsker alle butikstyverier.

»Vi efterforsker alle butikstyverier, hvor der er spor at gå efter. Hvis tyven bliver tilbageholdt i forretningen, er mindreårig, udlænding, voldelig, eller hvis man ikke kan fastslå vedkommendes identitet, sender vi en patrulje,« sagde Kaj Nielsen, politiinspektør og linjechef for områdecentrene.

Politikredsen oplyser samtidig, at man i 2018 pr. 27. november har modtaget 920 anmeldelser om butikstyverier hos dem.

477 sager er pr. samme dato blevet afgjort med bødeforlæg eller domme.