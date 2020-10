Der er nu næsten udført tre millioner test for coronavirus i Danmark, men i mange tilfælde lader svaret vente på sig.

Der kan nemt gå tre, fire eller fem dage, før danskerne kan få klar besked, og det betyder, at mange må blive hjemme fra arbejde og andre aktiviteter for at være sikre på, at de ikke smitter med coronavirus. Men der findes alternativer.

Flere steder tilbyder private klinikker nemlig en test for coronavirus med meget kortere svartid. Et godt eksempel er hos Arne Eike i Aarhus, speciallæge i øre-næse-hals-sygdom, skriver TV 2 Østjylland.

Mediet har fulgt en høreapparat-tekniker ved navn Kenneth Kristensen, som får foretaget en test for coronavirus hos den private klinik for 425 kroner.

15 minutter senere er der svar på prøven, som i øvrigt er betalt af hans arbejdsgiver. Den er negativ.

Ifølge mediet er det efterhånden udbredt med de private test med meget hurtige resultater.

De fire største private klinikker i Danmark, som tilbyder test for coronavirus, udfører omkring 5.000 om dagen, har Politiken tidligere skrevet.

TV 2 Øst har spurgt formanden for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau, om de private test med hurtige svar er noget, det offentlige system vil gøre brug af.

Han er dog skeptisk.

»Det kan være en del af løsningen, men langt størstedelen af løsningen skal findes i det offentlige rum og den udvidelse, vi er i gang med. Der er meget stor kvalitetsforskel, og det er ikke alle virksomheder, vi vil arbejde sammen med,« lyder svaret.