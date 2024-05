Bestyrelsesformand for Jyllands-Postens Fond og Jyllands-Posten Holding A/S, Jørgen Ejbøl, betaler nu sit vederlag på 2,1 millioner kroner tilbage.

Det er i de seneste dage blevet kritiseret, at Ejbøl fik tildelt vederlaget i februar kølvandet på massive besparelser og en fyringsrunde på Jyllands-Posten.

I en pressemeddelelse set af Politiken erkender formanden så nu, at aftalen om vederlaget ikke var juridisk gyldig.

»Vi har i den grad handlet i god tro, men har åbenlyst ikke fået den rigtige vejledning, for efter dialog med en advokat med fondsretlig ekspertise, som vi i dag har modtaget rådgivning fra, står det klart, at aftalen ikke holder juridisk,« lyder det fra Ejbøl.

»Derfor betaler jeg selvfølgelig pengene tilbage med det samme. Det kan og skal ikke diskuteres.«

Ejbøl fik vederlaget i forbindelse med sin 75-års fødselsdag i februar.

Han har tidligere udtalt til Politiken, at der er tradition for at millionbelønne formanden i fonden i forbindelse med, at vedkommende går på pension. Ejbøl lod sig imidlertid ikke pensionere, men fortsatte i stedet på posten, efter han fik sit vederlag.

Torsdag aften siger han til mediet, at han har talt med en advokat hos firmaet Plesner, der vurderer, at han skal betale pengene tilbage.