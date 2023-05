Skandalerne er på det seneste haglet ned over Silkeborg forsyning – og det får nu store konsekvenser for bestyrelsen.

Samtlige seks ejervalgte medlemmer bliver således afsat.

Det har et enig byråd i Silkeborg Kommune besluttet.

Formelt vil udskiftningen i bestyrelsen ske 30. maj, hvor der er generalforsamling i den kommunalt ejede virksomhed, der håndterer fjernvarme, drikkevand og affaldshåndtering for de næsten 100.000 indbyggere i den midtjyske kommune.

»Borgmesteren er i øjeblikket i gang med at drøfte ledelsesopgaven med de personer, der ventes at indtræde i den nye bestyrelse på selskabets generalforsamling,« lyder det i en pressemeddelelse fra Silkeborg Kommune.

Beslutningen er taget, efter at det for kun få uger siden kom frem, at Silkeborg Forsyning havde tabt 70 millioner kroner i fejlslagne spekulationer i elpriser.

Samtidig undersøges Silkeborg Forsyning også af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at have medvirket i karteldannelse sammen med en stribe andre lignende selskaber.

»Byrådets partier er enige om, at det er bedst for Silkeborg Forsyning, at den nuværende bestyrelse træder tilbage, mens de to sager håndteres og undersøges af myndighederne,« lyder det i pressemeddelelsen.

Navnene på de nye bestyrelsesmedlemmer vil blive offentliggjort løbende i de kommende dage, lyder det videre fra Silkeborg Kommune.