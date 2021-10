Det er ikke kun tøj-, sko- og interiørvirksomheder, som den danske Bestseller-ejer, Anders Holch Povlsen, kaster sine penge efter.

Ifølge CVR-registeret har milliardæren nemlig valgt at smide intet mindre en 40 millioner kroner i en nyopstartet, dansk softwarevirksomhed.

Det skriver Finans.

Softwarevirksomheden går under navnet Easy Live Sales og beskæftiger sig primært med liveshopping og salg via sociale medieplatforme.

Ideen til virksomheden opstod under coronakrisen, hvor flere brancher var nødsaget til at lukke butikker- og cafeer ned, og derfor voksede interessen for liveshopping lynhurtigt.

Christian Vester, som er virksomhedens administrerende direktør, er meget begejstret for, at Anders Holch Povlsen er blevet en del af Easy Live Sales.

»At få så stærk en partner med er en del af vores vækststrategi. Vi vil være førende på det europæiske marked og mener, at det er realistisk, fordi vi har et produkt, som ingen andre kan tilbyde. Til den vækstrekse og den geografiske ekspansion har vi brug for kloge og erfarne folk med den rette kapital, og det har vi fået nu,« fortæller selskabets administrerende direktør, Christian Vester, til Finans.

Anders Holch Povlsen er dog ikke den eneste, som har valgt at kaste sin formue efter Easy Live Sales.

Der er nemlig flere store, danske iværksættere, der har købt sig ind i virksomheden, hvilket er sket gennem selskabet Nordic Makers, som blandt andet har medstifter af Whiteaway, Esben Gadsbøll, som ejer.

Softwarevirksomheden har på nuværende tidspunkt over 500 danske virksomheder som kunder og er desuden udbredt i flere lande som Norge, Sverige, Finland, Holland og Færøerne.