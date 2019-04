Det er en meget diskret dansk familie, der nu er blevet hovedpersoner i mediernes historier om terrorangrebet i Sri Lanka.

Det fortæller kongehusekspert Søren Jakobsen, der har skrevet bøger om Danmarks rigeste familier, herunder Holch Povlsen-familien.

Ejer af Bestseller Anders Holch Povlsen og hans kone, Anne Holch Povlsen, har mistet tre af deres fire børn i et terrorangreb i Sri Lanka.

Terrorangrebet ramte øen i Det Indiske Ocean søndag, og over 290 døde i angrebet.

OVERBLIK: Terrorangreb i Sri Lanka Tre af Bestseller-milliardæren, Anders Holch Povlsens, fire børn er blandt de mange udenlandske dødsofre for tilsyneladende koordinerede bombeangreb i Sri Lanka. Mindst seks kraftige bomber eksploderede søndag i tre kirker og i tre femstjernede hoteller i Sri Lanka. Det blev fulgt op af yderligere to eksplosioner. Herunder et overblik over angrebene, som har dræbt mindst 290 mennesker - heraf tre danskere og mange andre udlændinge - og såret omkring 500 mennesker: * De tre ramte kirker er St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for hovedstaden Colombo, St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo, og en kirke i Batticaloa på Sri Lankas østkyst. * De tre ramte hoteller er Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo. * Yderligere to eksplosioner ramte flere timer efter de første angreb. Den første eksplosion ramte et mindre hotel i Colombo, hvor to blev dræbt, oplyste politiet. Den anden var en selvmordsbombe, som blev udløst, da politiet ville ransage en adresse i hovedstaden. Tre politifolk blev dræbt, sagde en politikilde til AFP. * Ifølge direktøren for National Hospital i Colombo og nyhedsmedier er der også er dødsofre fra blandt andet Storbritannien, Holland, Indien, Tyrkiet, Kina, Marokko, Pakistan, USA, Japan, Bangladesh og Portugal. * Den srilankanske premierminister, Ranil Wickremesinghe, meddelte søndag, at otte personer var anholdt efter bombemassakren. Mandag er antallet af anholdte oppe på 24 ifølge politiet. * Landets forsvarsminister kaldte på et pressemøde angrebene for "terror". Han sagde videre, at alle de skyldige vil blive fængslet så hurtigt som muligt. * Myndighederne i Sri Lanka indførte et natligt udgangsforbud med øjeblikkelig virkning. Mandag er forbuddet ophævet. Samtidig har landets regering lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester. * Allerede for ti dage siden advarede Sri Lankas politichef, Pujuth Jayasundara, om kommende angreb mod kendte kirker. * Politichefen henviste til efterretninger fra udlandet om selvmordsangreb, som skulle være planlagt af en radikal muslimsk gruppe i Sri Lanka - gruppen NTJ (Det Nationale Thowheeth Jama'ath).

En tragisk historie for en dansk familie, der gør alt for ikke at være i centrum af noget som helst. Bestseller-familien mente for eksempel ikke, at de var så betydningsfulde, at de burde omtales i bøger.

Derfor afviste familien et interview med Søren Jakobsen, forfatter til 'Arvingerne', der måtte nøjes med at undersøge dem på afstand.

»Jeg vil beskrive dem som en meget diskret familie, som både hænger sammen med deres meget tætte relationer til kongehuset, men også til de kriminelle begivenheder, der har ramt familien i tidens løb. Det har sat en skræk i familien og gjort dem yderst påpasselige,« siger han.

Familien har været udsat for trusler på livet og et mislykket kidnapningsforsøg.

Anders Holch Povlsen og fru Anne Holch Povlsen var blandt de inviterede til prinsedåb i Møgeltønder. Foto: Jeppe Michael Jensen

I 1998 blev familiens ældre generation Troels Holch Povlsen og Merete Holch Povlsen i 10 måneder truet på livet af en gerningsmand, der forlangte 12 millioner kroner for at holde sig væk.

Fire år senere forsøgte indiske forbrydere at kidnappe, hvad de troede var en af parrets to sønner, Niels Holch Povlsen eller Anders Holch Povlsen, men det var den forkerte mand, kidnapperne fik fat i. Du kan læse mere her.

Børnene er ukendt land, og det skyldes fortiden i familien Søren Jakobsen, forfatter og kongehusekspert

I den forbindelse udtalte farfaren til de tre dræbte børn i terrorangrebet, at familien konstant er bange for, at deres børn bliver kidnappet.

Søren Jakobsen fortæller, at familien går højt op i at holde lav profil for at højne sikkerheden og beskytte hinanden.

»Det her er et sammentræf af terror og at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Familien er ramt på en måde, som ingen anden dansk familie er ramt. De har troet, de var i sikkerhed, for de har helt klart haft de sikkerhedsforanstaltninger, der var nødvendigt,« siger Søren Jakobsen.

Der er heller ikke noget billedmateriale af hele familien sammen, og det er helt bevidst, fortæller forfatteren.

Anders Holch Povlsen og hustru Anne Holch Povlsen ankommer til Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag i Royal Arena i København. Foto: OLUFSON JONAS / Scanpix

»Børnene er ukendt land, og det skyldes fortiden i familien, som har sat sin skræk i familien. Du finder ikke et billede af hele familien, ansigterne skal være så skjulte som overhovedet muligt,« siger han.

Det er senest i forbindelse med begivenheder sammen med kongefamilien, at man har set et billede af Anders Holch Povlsen og hans kone, Anne Holch Povlsen, sammen.

Anders Holch Povlsen med børnene i selskab med kronprinseparrets familie til premiere på juleballetten Nøddeknækkeren i Det kongelige Teater. Foto: HAUERBACH, PETER

Parret er i tæt relation til kongefamilien, hvilket har været tydeligt ved flere lejligheder. Blandt andet ved opførelsen af balletten 'Nøddeknækkeren', hvor kronprinsparret og deres børn sad sammen med Anders Holch Povlsen og de fire børn.

Venskabet startede, da hans far startede 'De 5 gårde' op sammen med prins Joachim. Det er her, den første familierelation er opstået, som Anders Holch Povlsen siden har styrket.

Anders Holch Povlsen er blevet inviteret af Kronprinsen til flere kongejagter, ligesom ægteparret blev inviteret til Kronprinsens 50-års fødselsdag i 2018.

Det vidner, ifølge Søren Jakobsen, om familiens meget tætte relation til kongefamilien som private venner.

Her ses Anders Holch Povlsen med børnene i selskab med kronprinseparrets familie til premiere på juleballetten Nøddeknækkeren i Det kongelige Teater Foto: HAUERBACH, PETER

»Når du er der som privat ven, vidner det om, at du er tæt inde i kredsen. De blev inviteret personligt af kronprinsparret.«

Kongehuset har udsendt en officiel kondolence. Dronning Margrethe udtrykker sin forfærdelse over tabet af de danske ofre og udtrykker sin dybeste medfølelse over for de efterladte.