Der manglede fakturaer for 430.875 kroner.

Efterforskerne bad ikke om at se mail, kontrakter, timeopgørelser eller andet skriftligt materiale, som kunne underbygge Bettina Jensens forklaring om, at overførslerne på 790.250 kroner til hendes konto fra veninden Mariann Færø var for udført konsulentarbejde.

Derfor kræver flere politikere nu, at justitsminister Nick Hækkerup undersøger, hvordan Københavns Politis efterforskning af tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen og Mariann Færø kunne gå helt galt.

I 2019 blev en tiltale for bestikkelse droppet af Københavns Politi.

Mariann Færø og Bettina Jensen er hovedpersoner i historisk korruptionssag fra Rigspolitiet. Foto: Grafik: Martin Kirchgässner Fotos: Bjarne Lüthke/Fra TV3 Købmænd på første klasse/Bax Lindhardt Vis mere Mariann Færø og Bettina Jensen er hovedpersoner i historisk korruptionssag fra Rigspolitiet. Foto: Grafik: Martin Kirchgässner Fotos: Bjarne Lüthke/Fra TV3 Købmænd på første klasse/Bax Lindhardt

»Sagen er simpelthen betændt, og jeg stiller mig særdeles undrende over for Københavns Politis oprindelige efterforskning. Derfor bør justitsministeren undersøge og svare på, hvad der gik galt,« siger Venstres retsordfører og formand for retsudvalget, Preben Bang Henriksen.

Også Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, mener, at den mangelfulde efterforskning bør undersøges:

»Det er en kæmpe skandale om korruption og et råddent system. Det skal undersøges, hvorfor sagen i første omgang blev droppet af Københavns Politi,« siger han.

Politikernes reaktion knytter sig til et speget forløb: Bettina Jensen blev i 2017 anmeldt til Københavns Politi efter B.T.s afdækning af mulig overbetaling og vennetjenester. Anmelderen var Rigspolitiet.

Få overblik over sagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. Senest har B.T. afdækket, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Udover pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

Efter to et halvt års efterforskning droppede advokaturchef ved Københavns Politi Dorit Borgaard i november 2019 at rejse tiltale mod Bettina Jensen og Mariann Færø for bestikkelse.

Det på trods af, at efterforskningen havde afdækket, at Bettina Jensen havde modtaget godt 800.000 kroner af sin konsulentveninde fra 2012 til 2015, og at de have udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mystiske omstændigheder. Det var i samme periode, at Bettina Jensen hyrede Mariann Færø til opgaver i Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner.

Københavns Politi købte kvindernes forklaring om, at Bettina Jensen havde arbejdet for sin veninde. Som bevis fremlagde de blandt andet nogle fakturaer.

I december 2019 tog sagen en uventet drejning. Efter en klage fra Rigspolitiet over den mangelfulde efterforskning besluttede Rigsadvokaten på bare to dage, at efterforskningen skulle gå om. Derfor er Bettina Jensen og Mariann Færø nu sigtet for bestikkelse igen, fordi sagen efterforskes for anden gang.

Den første del af efterforskningen har været genstand for en sønderlemmende kritik. Københavns Politi lagde stor vægt på kvindernes forklaringer på trods af, at der manglede fakturaer for 430.875 kroner. Københavns Politi spurgte heller ikke ind til mail, kontrakter, timeopgørelser eller andet skriftligt materiale, som kunne dokumentere det påståede arbejde.

Heller ikke mulig overbetaling blev undersøgt på trods, at Mariann Færø modtog 4,6 mio. kroner på blot et halvt år. Efterforskerne overså også, at kvinderne tilsyneladende udvekslede identiske konsulentydelser i 'skriftlig formidling'.

»Vi er nødt til at finde ud af, hvorfor det kan gå så galt, når politiet undersøger sig selv. I det hele tager er mistanken, der hænger over afdelingschefen, meget alvorlig. Det ligner grov kriminalitet og en ligegyldighed i forhold til fællesskabets penge,« siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Flere politikere kræver, at justitsminister Nick Hækkerup undersøger den mangelfulde efterforskning af Københavns Politi i sagen om tidligere afdelingschef Bettina Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Flere politikere kræver, at justitsminister Nick Hækkerup undersøger den mangelfulde efterforskning af Københavns Politi i sagen om tidligere afdelingschef Bettina Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derudover har der også været rejst kritik af Københavns Politis habilitet i sagen. Den øverst ansvarlige for Københavns Politis efterforskning, politidirektør Anne Tønnes, er tidligere chefkollega i Rigspolitiet med Bettina Jensen.

I et skriftligt svar til Folketingets retsudvalg skriver justitsminister Nick Hækkerup, at sagen lige nu ligger til vurdering hos Statsadvokaten.

'Den konkrete sag efterforskes lige nu af Københavns Politi som en straffesag. Det er nu engang politiet – og ikke politikerne – der efterforsker straffesager. Sådan synes jeg egentlig også, det bør være fremover, og derfor vil jeg ikke som justitsminister forholde mig til en konkret sag, som stadig er under efterforskning.'

Det er dog ikke fyldestgørende for Dansk Folkepartis Peter Skaarup:

»Så let slipper han ikke. Vi vil holde ministeren op på, hvad der var årsag til den mangelfulde efterforskning i første omgang. Hvis det ender med, at Statsadvokaten mener, at der skal rejses tiltale, så er det soleklart, at den indledende efterforskning har været for dårlig,« siger Peter Skaarup, der nu sender spørgsmål i retning af ministeren i sagen.