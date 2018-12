En fin lille, rødgylden kat blev kort inden jul afleveret hos Dyrenes Beskyttelse. Begge dens øre var afskåret, og den havde et sår på snuden.

»Det ser meget bestialsk ud, og det er svært ikke at tænke, at det er ikke menneskeskabt, da de er afskåret meget symmetriske,« siger dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse Yvonne Johansen til B.T.

Ifølge tal fra Dyrenes Beskyttelse er dyreværnssager med katte steget med 22,5 procent i år sammenlignet med sidste år.

»Vi har haft eksempler med katte, der har haft haglskud i kroppen, forsøg på aflivning, og for tre måneder siden fik vi en kat ind med afskårne poter,« siger Yvonne Johansen.

Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Foto: Dyrenes Beskyttelse

Den kedelige tendens med mishandlede katte kan skyldes flere årsager, fortæller dyreværnschefen.

»Vi har et problem med kattens status. Nogen ser dem som skadedyr og tror, de kan tillade sig at mishandle dem. Det kan også skyldes den iboende nabokonflikt, om kattes færden på andre matrikler, der kolliderer med kattens natur som et rovdyr, der kan jage på store områder og i andres haver,« siger Yvonne Johansen.

Sidste årsag kan ifølge hende desuden relaterer sig til, at nogle mennesker kan finde det underholdende at filme og dele på sociale medier, at dyr bliver mishandlet.

»Det er ikke til at holde ud. Hvis man kender til disse sager, skal man henvende sig til politiet,« siger Yvonne Johansen.

Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Foto: Dyrenes Beskyttelse

Katten, der havde fået afskåret sine ører, blev fundet et sted på Sjælland, og sagen er blevet politianmeldt.

»Sagen har gjort stort indtryk hos medarbejderne og de frivillige i Dyrenes Beskyttelse. Det er en af de grovere sager,« siger Yvonne Johansen.

På trods af omstændighederne er katten ved at komme til hægterne og har det eftersigende godt.

»Den har heldigvis ikke fået skåret øregangene af. Det er 'kun' spidserne, og det er primært kosmetisk,« siger Yvonne Johansen.

Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Foto: Dyrenes Beskyttelse

Det har ikke været muligt for Dyrenes Beskyttelse at finde frem til kattens ejer, og tyder ikke på, at katten har været øremærket.

Dyrenes Beskyttelse vil efter jul finde en ny ejer til katten.