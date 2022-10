Lyt til artiklen

To danske statsministre har spist der, og nu kan den blive din.

Nej, det er ikke Marienborg, der er til salg.

Men det er den ikoniske pølsebiks, Harry's Place, på Ydre Nørrebro. Lige på grænsen til Nordvest, hvor en gade til eller fra betyder lidt for din selvforståelse og meget for din pengepung ved køb og salg af lejligheder.

Den har ligget lige der siden 1965, og nu er den til salg, skriver TV 2 Lorry.

Og prisen? Den er ikke meget værre end en etværelses i et københavnsk brokvarter.

For 1.850.000 gode danske kroner kan du få lov at vende pølser dagen lang - udover at du lige skal hoste op med 12.250 kroner i månedlig leje.

Men! For at få lov til at købe den, vil den nuværende ejer, der er 63 og gerne vil trappe ned, gerne sikre sig, at Harry's Place fortsætter i samme stil.

»Der skal helst ikke komme en kebabvogn her. Jeg vil forsøge at sikre mig, at en ny køber forstår, hvad Harry's Place betyder, så stamkunderne ikke kommer til at mærke for stor en forskel,« siger han til TV 2 Lorry.

Kan du næsten ikke holde pølserne fra køb-knappen i ren begejstring, så er der alligevel et godt argument mere: Du får også en pølsevogn ved byggemarkedet Stark i Sydhavnen og to mobile pølsevogne med.