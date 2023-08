»Han er jo ikke rigtig klog.«

Sådan lyder det fra en af gæsterne på Christiania mandag eftermiddag, da snakken falder på justitsminister Peter Hummelgaard.

Efter en mand blev dræbt af skud lørdag aften, vil Peter Hummelgaard have den berygtede Pusher Street lukket, og han placerer en del af ansvaret for den drabelige hændelse på de personer, der køber hash på Pusher Street.

»Når man køber hash og andre ulovlige stoffer, er man med til at holde gang i den hårde voldskultur, vi nu er vidne til. Det mener jeg, at man som køber skal være sig yderst bevidst om,« sagde Peter Hummelgaard søndag aften til Jyllands-Posten.

Efter en mand blev dræbt af skud lørdag aften, vil justitsminister Peter Hummelgaard (S) have Pusher Street lukket

Og det er den udtalelse, kvinden på Christiania, der selv har købt hash og ikke ønsker sit navn frem, forholder sig til.

Lørdag aften blev der affyret op mod 15 skud på Christianias berygtede gade Pusher Street.

En 30-årig mand blev dræbt, mens fire andre blev såret - heriblandt to turister - da to maskerede gerningsmænd ved bygningen Stjerneskibet begyndt at skyde vildt omkring sig.

Søndag besluttede christianitterne på et fællesmøde, at den berygtede gade skal lukke.

Og på et pressemøde sent mandag eftermiddag slog Københavns Politi fast, at Pusher Street vil 'få sin afslutning'

Chefpolitiinspektør i Københavns Politi Søren Thomassen sagde også på pressemøde, at både sælgere og købere er i politiets søgelys.

»Pusher Street vil få sin afslutning. Det er vi mange interessenter, der arbejder for. Men det bliver på den lidt længere bane,« lød det på pressemødet fra chefpolitiinspektøren.

