Hos forlystelsesparken Bakken i Gentofte skal man bære mundbind i de fem hurtigste forlystelser.

Én maske koster tre kroner stykket, og det er billigere en andre steder, hvor de sælges.

Og nu er besøgende på Bakken begyndt at hamstre de billige mundbind, siger Niels-Erik Winther, direktør for Bakken, til TV 2 Lorry.

- Vi oplever, at der er flere, der forsøger at købe en æske mundbind med hjem, når de skal hjem fra Bakken. Det, synes jeg, ikke er i orden, siger Niels-Erik Winther.

Hvorfor er det ikke i orden?

- Vi er jo ikke et apotek eller Matas. Vi sælger mundbind i forbindelse med, at folk kan prøve vores fem vildeste forlystelser, siger Niels-Erik Winther.

Salget af mundbind er steget kraftigt, efter Sundhedsstyrelsen i fredags anbefalede, at man bruger mundbind i kollektiv trafik.

Priserne på mundbind varierer, og nogle steder koster de op til 10 kroner stykket, så Bakkens mundbind til tre kroner er væsentlig billigere end andre steder.

Hvad har I tænkt jer at gøre ved at folk hamstrer mundbind?

- Et tiltag er at sætte prisen op, men det synes jeg jo ikke, for så går det ud over vores mange gæster, der køber turbånd. Når de køber dem i forbindelse med turbånd, så får de at vide, at de skal have mundbind på i de fem forlystelser, og dem skal de så købe, siger Niels-Erik og fortsætter:

- Vores kerneforretning er at sælge turbånd til forlystelser - ikke at sælge mundbind. Mundbind sælger vi jo, fordi vi er blevet pålagt det, for at kunne køre de her forlystelser.