En 82-årig kvinde blev bedt om at gå, da hun over for de ansatte på plejehjemmet Kastanjehusene brokkede sig over maden.

Kvindens barnebarn, Marina Nichole Dandakis, har efterfølgende lagt et billede af serveringen den pågældende dag på Facebook.

Der blev serveret gule ærter og pølse.

Den 82-årige kvinde besøger et par gange om ugen nogle venner, der bor i Kastanjehusene på Nørrebro i København.

Hendes venner har flere gange klaget til hende over maden, og nu fik hun så ved selvsyn nok.

»Min mormor gik til personalet for at klage over maden, men så blev hun forvist fra frokoststuen. Hun fik at vide, at så måtte hun vente inde på stuen hos den, hun besøgte. Den slags hørte sig ikke til her,« fortæller barnebarnet Marina Nichole Dandakis.

Det har så afskrækket den 82-årige fra at åbne munden, når hun er på besøg på plejehjemmet.

»Min mormor synes, at det var forfærdeligt at se på den mad, som de serverede for beboerne. Men hun tør ikke selv sige mere til dem, da hun er bange for, at dem, hun besøger, også skal blive udskammet,« fortæller barnebarnet.

Jette Bolding er områdechef hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Hun siger:

»Vi er kede af at høre, at den besøgende på vores plejehjem har haft en oplevelse af at blive talt dårligt til af vores medarbejdere. Sådan skal det selvfølgelig ikke være, og det vil vi tage op med vores medarbejdere.«

Den dårlige mad er ifølge Marina Nichole Dandakis ikke en enlig svipser:

»Min mormor er kommet på stedet i over et år, så hun ved, at denne servering ikke bare er en enlig svale. Hun har set dem servere lignende mad flere gange,« siger hun.

Selv fik hun det nærmest dårligt, da hun så billedet.

»Jeg blev helt chokeret, da jeg så billedet. Dem der spiser her er over 65 år, og den aldersgruppe er i forvejen småt spisende. De skal have vitaminer og mineraler nok. Og så handler det også om værdighed,« siger Marina Nichole Dandakis, og fortsætter:

»Man betaler altså over 3.000 kroner om måneden for maden, og så kan man ikke være bekendt at servere sådan noget. Jeg er selv sygeplejerske, og er kommet meget i ældreplejen, så jeg ved udmærket godt, at maden ikke ser sådan ud alle vegne. Men jeg synes bare, at det her er for meget.«

Om selve maden på billedet siger områdechef Jette Bolding:

»Vi kan godt se, at maden på billedet ikke ser appetitlig ud, men gule ærter er samtidig en ret, som mange af vores beboere holder af. Mad handler altid om smag og behag, og det er ikke nemt at ramme alles smag hver gang. Men ud over smag skal vi også arbejde med anretning, for her kunne maden sagtens have set lækrere ud og måske på den måde have vækket appetitten.«