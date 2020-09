Ytringsfriheden i Danmark og alt, hvad den indebærer, koster.

Ikke mindst når det handler om ytringsfriheden for Stram Kurs’ højreradikale leder Rasmus Paludan.

Det afslører en aktindsigt, som B.T. har anmodet om og fået fra Rigspolitiet angående hvor mange ressourcer, det har krævet at give Stram Kurs-lederen personbeskyttelse.

Aktindsigten viser, at det siden årsskiftet og frem til august har kostet dansk politi og dermed de danske skatteydere ikke mindre end 13,2 millioner kroner at beskytte Rasmus Paludan.

Og lægges tallet i den nye opgørelse sammen med, hvad den højreradikale politiker kostede samfundet i 2019, hvor der var folketingsvalg og dermed massiv valgkamp også fra Rasmus Paludans side, når man op på en samlet udgift på svimlende 127,2 millioner kroner for at beskytte ham.

Stram Kurs' juristuddannede frontfigur får personbeskyttelse om nødvendigt både dag og nat, når Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at han er truet. Og det er han, når han for eksempel afbrænder Koranen rundt omkring i eller tæt på landets ghetto-områder.

»Samlet set for perioden 1. januar 2020 til og med 31. juli 2020 skønnes det (...) at der er anvendt omkring 23.400 timer. Ved omregning med en standardårsværkspris udgør dette 13,2 millioner kroner til lønudgifter inklusiv gennemsnitlige afledte drifts- og lønomkostninger.«

»Hermed indgår en standardsats for udgifter til køretøjer, bygninger med videre tillige i opgørelsen,« oplyser Jesper Kammersgaard, afdelingschef i Rigspolitiet, i et skriftligt svar til B.T.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil Rigspolitiet ikke specificere de tusindvis af arbejdstimer og udgifter til biler og eventuelle lejemål ud på de enkelte politikredse.

Rasmus Paludan er ikke altid i stand til at holde sig indenfor straffelovens rammer. Han blev i 2019 dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, og i juni i år sad han igen på anklagebænken for overtrædelse af 14 tiltaleforhold.

Da blev han ved Retten i Næstved af en enig domsmandsret idømt tre måneders fængsel, fik frakendt retten til at føre straffesager som advokat i tre år samt forbud mod at køre bil i et år.

En dom han straks ankede til Østre Landsret til frifindelse.

For nyligt fik Rasmus Paludan et indrejseforbud i Sverige, da han på Øresundsbroen var på vej mod broderlandet for at holde en demonstration med Koran-afbrænding i det store boligområde Rosengården i Malmø, hvor der er en stor koncentration af muslimske borgere.

Da justitsminister Nick Hækkerup (S) kort før nytår i et svar til Folketingets retsudvalg oplyste, at politibeskyttelsen af Rasmus Paludan i løbet af valgåret 2019 havde kostet 114 millioner kroner, fik det flere politikere til at reagere.

Herunder de Konservatives værdiordfører Naser Khader, som opfordrede Rasmus Paludan til at ‘skrue lidt ned for ghetto-besøgene’, da politiet er rigeligt presset i forvejen.

»Han skal beskyttes, så hans hverdag fungerer, men det er mange penge at smide efter hans cirkus. Han behøver ikke konstant at opsøge ballade,« sagde Khader.

Rasmus Paludan afviser overfor B.T., at de mange millioner kroner er brugt på ham. Han mener de er brugt på de personer, der udgør en trussel mod hans liv.

»Pengene er brugt på at beskytte demokratiet mod voldelige muslimer. Det er da klart, at når man har en politik, hvor man lukker mordere ind i landet, som Danmark har haft i mange år, så koster det selvfølgelig noget at beskytte demokratiet mod disse mordere,« siger han.