Elon Musk og hans sociale medie X har indtil videre været et ganske omdiskuteret samarbejde.

Og det bliver ved.

X slæbes nemlig nu retten i USA, efter ansatte har beskyldt firmaet for ikke at have udbetalt bonusser.

Det skriver CNN.

Mere konkret er Elon Musk og co. anklaget for ikke at have udbetalt bonus, siden mangemilliardæren opkøbte det sociale medie i slutningen af 2022.

X mener dog, ifølge CNN, at der er tale om en mundtlig aftale, og at den ikke længere bør være gældende.

Derfor har det sociale medie også forsøgt at få dommeren i San Francisco til at afvise sagen, men det er ikke lykkedes.

I stedet ville Elon Musk have sagen rykket til Texas, hvor man så ville dømme ud fra statens gældende lovgivning.

Det mislyskkedes, og i stedet vil det blive ud fra den gældende lovgivning i Californien.

CNN skriver ikke, hvornår retssagen forventes at begynde.