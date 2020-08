Næsten en million danskere har downloadet sundhedsmyndighedernes smittestop-app, der advarer, hvis man har opholdt sig i nærheden af en coronasmittet person.

Men man er ikke nødvendigvis i risiko for at være blevet smittet, selv om man får en besked på sin telefon, skriver DR.

De har talt med Andrea Høppermann, som fik en besked om, at 'din enhed har identificeret fire potentielle eksponeringer i denne uge og delt dem med smittestop'.

Beskeden betyder dog ikke nødvendigvis, at Andrea Høppermann og andre, som får en lignende besked, skal se sig selv som en nær kontakt til en, der er blevet konstateret smittet.

I et skriftligt svar til DR oplyser Sundhedsministeriet nemlig, at beskeden kommer fra telefonens styresystem og ikke selve appen smittestop.

Man skal derfor vente på, at få en besked fra selve smittestop-appen.

Det skyldes, at Google og Apple, der styrer udsendelsen af beskederne fra telefonens styresystem, ikke har de samme kriterier for, hvornår man har været nær kontakt til en smittet.

'Hvis du ikke har fået en besked fra smittestops-appen om smitterisiko, men har fået besked fra styresystemet om potentielle eksponeringer, så betyder det, at kontakten med den anden app-bruger ikke opfylder de sundhedsfaglige betingelser for at udgøre en smitterisiko,' skriver Sundhedsministeriet til DR.

De danske sundhedsmyndigheder mener først, man er nær kontakt til en smittet, hvis man har opholdt sig mindre end en meter fra vedkommende i mere end 15 minutter.

Ifølge et tweet fra Sundheds- og Ældreministeriet havde 1.084.240 danskere 17. august hentet smittestop-appen, og 457 brugere havde meldt sig smittet i appen.