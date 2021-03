Det seneste døgn er der registreret 602 nye tilfælde af coronasmitte, oplyser Statens Serum Institut onsdag.

Og det er nogenlunde på niveau med de forrige uger, hvor antallet af nye tilfælde typisk har ligget mellem 450 og 550.

Så selv om antallet af smittede er en smule højere, bekymrer det ikke Kasper Iversen, der er professor og overlæge ved Herlev-Gentofte Hospital.

- Man skal lade være med at lægge alt for meget vægt på ét tal, men se på et gennemsnit over dage i træk. De sidste uger har vi set en kun ganske, ganske beskeden stigning i antallet af smittede, siger han.

Den britiske variant B117 er blevet dominerende i Danmark. Da den er mere smitsom end det oprindelige virus, havde professoren forventet en kraftig stigning i smitte.

Men den bekymring er ikke blevet en realitet.

- Kurven det seneste stykke tid har været relativt flad. Den frygt, der var for tre-fire uger siden, for at vi så hen imod en betydelig bølge tre, er noget mindre i dag, når vi ser de relativt flade kurver og kontakttal selv for den engelske variant, som kun ligger lige over 1,0, siger Kasper Iversen.

Han erkender, at det er muligt, at smittetallene stiger de kommende dage på grund af en mindre genåbning af butikker og nogle skoler mandag i sidste uge.

- Men for hver uge, der går, hvor vi ligger så langt nede, for hver uge kommer vi tættere på vaccinerne. Selv hvis der kommer mere smitte vil jeg mene, at det ikke er noget stort problem.

- Lige nu går det bare godt, siger overlægen.

Antallet af indlagte stiger i onsdagens opgørelse med 9 til 230. 43 personer på intensivafdelingen, hvoraf 24 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Antallet af indlagte har generelt været faldende siden midten af januar, hvor over 900 var indlagt på landets hospitaler. Søndag og mandag var det dog stigende.

Og det store fald i antallet af coronapatienter har lettet presset på hospitalsafdelingerne, fortæller Kasper Iversen.

- I øjeblikket er vi ikke presset på hospitalerne.

- Vi er meget langt fra noget, som presser systemet, siger han.

Der er det seneste døgn registreret et nyt coronarelateret dødsfald. Antallet af dødsfald med coronavirus har siden midten af februar ligget under ti per døgn.

Kontakttallet for epidemien er beregnet til 1,0, oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

Kontakttallet er en beregning af, hvor mange personer en smittet person i gennemsnit giver smitten videre til. Med et kontakttal på 1,0 giver ti smittede i gennemsnit smitten videre til ti andre.

I sidste uge var kontakttallet beregnet til 0,9.

Det seneste døgn har yderligere 11.594 modtaget mindst et stik med en coronavaccine. 7272 af dem har fået begge stik og er færdigvaccineret.

/ritzau/