Onsdag genåbnede 124 af Københavns Kommunes daginstitutioner. Torsdag slog endnu 114 institutioner dørene op. Fredag følger 39 institutioner efter, og mandag morgen regner kommunen med, at de sidste af kommunens 400 daginstitutioner er åbne igen.

De københavnske institutioner havde torsdag plads til 30 procent af de børn, som normalt går i børnehave eller vuggestue i kommunen.

Ifølge Signe Nielsen, der er formand for Forældrenes Landsorganisation, Fola, er de københavnske forældre frustrerede. Og med god grund.

»Forældrene har troet, at de kunne få plads fra onsdag morgen. Men problemet er, at der langtfra er plads til alle.«

For også børn skal holde afstand. I disse coronatider anbefaler Sundhedsstyrelsens retningslinjer dobbelt så meget gulvareal per barn som normalt.

Det betyder alt andet lige, at der ikke er plads til alle børn.

Anken mod Københavns Kommune er ifølge Signe Nielsen, at 'kommunikationen ikke har været ærlig nok' i forhold til at kommunikere dét problem til forældrene.

»Med de krav, som sundhedsmyndighederne stiller til daginstitutionerne, kunne vi godt regne ud, at de ikke kunne åbne op særligt mange steder.«

Men det har kommunen ikke sagt højt, mener hun.

»Først meldte de ud, at de ville genåbne institutionerne. Så spurgte de forældrene, hvem der havde pasningsbehov. Og nu har de udmeldt tre kriterier for, hvilke børn der kan komme i institution,« siger Signe Nielsen.

Så sent som tirsdag bad kommunen de københavnske forældre om at melde tilbage, hvorvidt de havde et pasningsbehov.

Sådan holder man afstand i daginstitutioner Fysisk kontakt undgås mellem det pædagogiske personale.

Aktiviteter skal foregå i mindre grupper af de samme børn.

Aktiviteter skal, når det er muligt, foregå udenfor.

Aktiviteter kan foregå indenfor, når udendørs aktiviteter ikke er mulige.

Der skal leges i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn.

Sidder børnene ved borde, skal de placeres, så der er to meter mellem dem.

Der anbefales et frit gulvareal på 6 m2 pr barn i vuggestuer, 4 m2 per barn i børnehaver. Dette er en fordobling af de normale anbefalinger Kilde Sundhedsstyrelsen

»De sendte breve ud om, at man ikke kunne forvente at få et kendt dagtilbud, at man ikke kunne forvente at møde en kendt voksen, og at man ikke kunne aflevere sit barn 'arm til arm',« siger Signe Nielsen.

Ønsker for mange københavnske forældre, at deres børn begynder i institution igen, skal børnene prioriteres efter følgende retningslinjer.

Først skal institutionerne lukke børn af læger, sygeplejersker, pædagoger og lærere ind. Dernæst skal de modtage særligt sårbare børn, siden kan de modtage børn af forældre, der er privatansatte, og som er kaldt på arbejde. Sidste gruppe børn, der skal lukkes ind, er dem, hvis forældre kan arbejde hjemme.

Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning oplyser, at 'København kun genåbner institutioner, når det er sundhedsmæssigt og pædagogisk forsvarligt. Det betyder, at der er plads til en del færre børn end normalt'.

I Børne- og Ungdomsvaltningen arbejder man på finde 'yderligere kapacitet'.

»Antallet af pladser stiger løbende, ligesom behovet for pasning hele tiden ændre sig. Det er de enkelte institutioner, der har dialogen med forældrene om deres pasningsbehov og mulighederne for at løse det,« oplyses det.